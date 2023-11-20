ЗСУ відправили до пекла більше 319 тисяч загарбників: в Генштабі оновили дані про втрати російського ворога

Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, обстрілюючи не тільки військові, а й цивільні об’єкти нашої держави. Під артилерійськими ударами ворога минулої доби перебували не лише Херсон, де 19 листопада було поранено дитину, але й ще інші населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Миколаївської областей.

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Крім того, минулої доби окупанти завдали нового авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу «Shahed-136/131». Сили ППО знищили 15 з 20 ворожих об'єктів.

У відповідь авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 склади боєприпасів противника.

Ці, та інші підрозділи Сил оборони за добу відправили до пекла ще більше 600 загарбників (загальна цифра втрат ворога у живій силі перевищила 319 тисяч осіб) та знищили 4 танки, 4 артилерійські системи та 9 ударних БПЛА ворога.

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Оперативні дані Генштабу ЗСУ

На найгарячіших напрямках протистояння протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.

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Зокрема на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де силами оборони відбито 7 атак.

На Бахмутському напрямку ворог штурмував у районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 11 атак. Одночасно Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Проте наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки були безуспішними, Сили оборони відбили 12 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки, Мар’їнки та Побєди Донецької області, де українські воїни відбили 16 атак.

На Шахтарському напрямку загарбники вели штурмові дії біля Старомайорського Донецької області, успіху не мали.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Також Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, де ведуть контрбатарейну боротьбу і завдають вогневого ураження по тилах противника.

Нагадаємо, минулого тижня Генштаб підтвердив захоплення плацдарму на лівобережній частині Херсонщини і назвав його головне завдання.

Фото Генштабу ЗСУ

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