Головне завдання — відтіснити ворога подалі від правого берега Дніпра: Генштаб — про захоплення плацдарму на лівобережній частині Херсонщини

Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку, там проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії, виявляються шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства окупантів, здійснюється розвідка місць розташування особового складу та техніки російсько-окупаційних сил, позицій артилерії тощо, з метою їх подальшого знищення.

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Як зазначають в Генштабі ЗСУ, одна з головних цілей на лівобережжі, де тривають важкі бої, — відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів. Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона — тим краще.

Попри достатньо серйозну лінію укріплень та потужний опір ворога, українським військовим вдалося провести декілька вдалих та успішних дій. Ворог намагається вибити наших воїнів з позицій та має великі втрати. Зокрема, майже щодня загарбники здійснюють від 4 до 10 таких спроб. Як наслідок, в результаті значних втрат ворог вимушений перекидати підрозділи з інших напрямків.

Нагадаємо, що Херсонщина щодня знаходиться під потужними ворожими обстрілами. Так напередодні увечорі обласний центр обстрілювали годину поспіль — по Херсону було випущено понад 40 снарядів, є жертви та поранені.

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Ілюстративне фото зі сторінки командування Морською піхотою ЗСУ

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