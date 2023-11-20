Фінляндія змушена направити армію на допомогу своїм прикордонникам: надто великий наплив мігрантів із росії

Уряд Фінляндії, яка офіційно стала членом НАТО, відправив армійські підрозділи на допомогу прикордонній службі через різке загострення ситуації на кордоні з росією. Про це заявив начальник прикордонного пункту «Вартіус» капітан Йоуко Кіннунен.

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На його КПП у рази збільшився потік мігрантів. Люди з росії намагаються потрапити до Фінляндії будь-якими доступними способами, включаючи велосипедистів і пішоходів.

Як тимчасовий захисний захід військові розпочали зведення на КПП «Вартіус» огорожі в прикордонній зоні.

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Повідомляється, що мігранти переважно є громадянами Сомалі. Є також громадяни інших країн. Вони стверджують, що російські прикордонники силою змушують їх перетинати кордон. Коли фінські прикордонники намагаються відправити їх назад, російська сторона відмовляється приймати.

Кіннунен описав те, що відбувається, так.

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«Мігрантів буквально виштовхнули через кордон проти їхньої волі. Люди відмовлялися залишати територію росії, але російські прикордонники силою змушували їх. Мігрантів підводили невеликими групами, приблизно по 20 осіб. Виштовхували в бік Фінляндії, а потім закривали за ними ворота», — заявив фінський прикордонник.

У п'ятницю, 18 листопада, через збільшення кількості мігрантів Фінляндія закрила чотири з дев'яти прикордонних переходів на кордоні з росією. Поки вони не працюватимуть до 18 лютого 2024 року.

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Гельсінкі звинуватив москву у свідомій організації цього потоку мігрантів із третіх країн. Президент Фінляндії Саулі Нііністьо нагадав, що росіяни так уже робили 2015 року. Цього разу, за його словами, Фінляндія була готова «до такого роду гидоти з боку росії».

МЗС рф, звісно, відкинуло ці звинувачення.

Але в Гельсінкі вважають інакше. Заступник голови фінської прикордонної служби Маркку Хассінен заявив 19 листопада, що уряд вважає таку ситуацію «чітко організованою». «Вона не могла виникнути сама по собі. І це серйозна загроза національній безпеці, яка вже обтяжує діяльність влади в районі східного кордону», — заявив Гассінен.

За його даними, сотні громадян Іраку, Сирії, Ємену, Сомалі та інших країн останніми днями переходять російський кордон, щоб потрапити до Фінляндії. При цьому у більшості з них немає необхідних для в'їзду документів.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія заблокувала продаж нерухомості росіянам з міркувань безпеки.

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