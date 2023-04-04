Фінляндія офіційно стала членом НАТО: чому це важливо

У вівторок, 4 квітня, Північноатлантичний альянс розширився — 31-м членом НАТО стала Фінляндія. У штаб-квартирі альянсу в Брюсселі міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто передав офіційний документ державному секретарю США Ентоні Блінкену. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг був присутній під час цієї процедури.

Блінкен назвав вступ Фінляндії до НАТО «історичним днем». Він наголосив, що Фінляндія вирішила відмовитися від статусу нейтральної держави через війну, яку росія розв'язала проти України.

«Я схильний сказати, що це, можливо, єдине, за що ми можемо подякувати пану путіну, тому що він вкотре прискорив те, чому, як він стверджує, хоче запобігти», — сказав Блінкен з іронією.

У такому ключі висловився й Столтенберг. «Це зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО — сильнішою. Заявленою президентом путіним метою вторгнення в Україну було зменшення НАТО вздовж російських кордонів та жодних нових членів альянсу в Європі. І він отримав пряму протилежність», — наголосив генсек НАТО.

Нагадаємо, Фінляндія подала заявку на вступ до альянсу разом зі Швецією. Однак Туреччина поки що не дала своєї згоди на вступ Швеції до НАТО. Статут Північноатлантичного альянсу вимагає ратифікації заявок кожною країною, що входить до союзу.

«Членство Фінляндії не буде повним без членства Швеції. Робота щодо якнайшвидшого вступу Швеції до НАТО триває невпинно», — заявив 4 квітня президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Москва відреагувала на вступ Фінляндії до НАТО дуже різко. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив: «У кремлі вважають, що це чергове загострення ситуації. Розширення НАТО — це зазіхання на нашу безпеку та національні інтереси, ми про це говорили. І саме так ми це сприймаємо. І, природно, це змушує нас вживати контрзаходів щодо забезпечення власної безпеки і в тактичному, і у стратегічному плані».

Однак росія явно програла від розширення НАТО. Протяжність наземних кордонів рф з країнами альянсу збільшилася з 4 квітня вдвічі! Арифметика проста: до вступу Фінляндії до альянсу кордон становив близько 1300 км. Тепер це понад 2600 км!

Фіни отримали потужну гарантію безпеки у вигляді п'ятої статті Північноатлантичного договору. Вона розглядає напад на одну з держав НАТО як напад на весь альянс.

Ще один важливий момент: саме у прикордонних з Фінляндією районах зосереджено стратегічні бази російських міжконтинентальних балістичних ракет та бази Північного флоту. Постачання цих стратегічних об'єктів здійснюється по одній залізничній лінії та одній автодорозі, які розгалужуються лише на північ від Ладозького озера. Це дає силам НАТО серйозну перевагу. Якщо припустити, що між росією та альянсом розпочнеться прямий збройний конфлікт, для НАТО не становитиме жодної проблеми швидко та ефективно перерізати цю лінію постачання в будь-якому місці протягом 500 кілометрів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за даними данської розвідки, путін дав зрозуміти, що він не схвалює бажання Швеції та Фінляндії вступити до НАТО. Тому цілком імовірно, що росія загрожуватиме їм ядерною зброєю.

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