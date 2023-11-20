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Звинуватили у «дискредитації армії рф»: росія оголосила у розшук Джамалу

9:21 20 листопада 2023
Джамала на сцені

Російське мвс оголосило у розшук українську співачку кримськотатарського походження Джамалу (Сусану Джамаладінову), яка 2016 року перемогла у конкурсі «Євробачення» з піснею про сталінську депортацію кримських татар, а нині збирає гроші на ЗСУ.

Інформацію про це «Медіазона» виявила в базі відомства.

Скрін з сайту мвд рф

За даними «Медіазони», Джамалу оголосили у розшук у середині жовтня 2023 року. Її звинувачують у поширенні фейків про російську армію (частина 1 статті 207.3 КК). У листопаді Джамала була заочно заарештована російським судом.

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Співачка послідовно засуджує російську анексію Криму.

Як відомо, у квітні минулого року видання «Известия» без вказівки джерела написало, що Джамалі заборонили в'їзд до росії на 50 років.

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Війна з рф для співачки — це особисте, адже взимку на фронті загинув її близький друг.

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