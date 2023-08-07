Неочікувано: Полякова заступилася за Джамалу, яку захейтили за інтерпретацію гімну України

Співачка Джамала нарвалася на хейт через авторську інтерпретацію національного гімну України, який вона виконала у Лондоні на стадіоні «Стемфорд Брідж», де відбувся благодійний матч за участі світових зірок футболу.

Джамалі, яка використала вокалізми, додала авторського звучання та дещо змінивши аранжування, підспівував увесь багатотисячний стадіон, який майорів жовто-блакитними стягами.

«Співати гімн — це завжди дуже відповідально. А співати на стадіоні з трансляцією на 25 каналах більш ніж у 200 країнах та на багатомільйонну аудиторію — ще більше. Сьогодні мій гімн звучить урочисто, злітаючи над стадіоном. Так я тішуся, що кожного дня ми наближаємо нашу перемогу на очах усього світу. Для кожного, хто торкається гімну України своїми почуттями та пережитими емоціями, він стає особливою, його власною піснею. У цьому магія патріотизму: коли ти робиш це від душі, з любов'ю, можна побачити, як ти відриваєшся і буквально летиш від щастя, що „твою пісню“, твій гімн чує світ», — підписала відео Джамала на своїй сторінці в інстаграмі.

Проте творчий експеримент співачки не сподобався деяким користувачам в мережі. В коментарях артистку захейтили, дорікаючи тим, що не варто було робити такі експерименти та змінювати традиційне звучання. Виконання Джамала навіть назвали кривляннями.

В коментарях пишуть:

«Гімн — це особлива пісня, тут не варто використовувати вокалізми. Не відчула душу.



Якось щось не сприймається гімн у такій інтерпретації.



До чого ці кривляння?



Критику важко сприймати. Але це гімн, а не пісня. Ви його виконали для себе, тому що решта на стадіоні прийшли на ваш концерт і не змогли заспівати всі разом. Вважаю, що потрібно заборонити міняти гімн.



Гімн не пісня, а мелодія до Гімну була заснована ще в далекому 1863 році Михайлом Вербицьким, а не вами, тому, будь ласка, виконуйте Гімн згідно з його мелодією, а не на ваш розсуд!



Джамала, я завжди любила вашу творчість. Ви великий талант. Але це просто наруга над гімном. Це не доречно".

Джамала на критику не відреагувала. Вона лише зазначила, що музика та футбол об’єдналися заради важливої справи. Зібрані кошти від Game4Ukraine передадуть на відновлення ліцею на Чернігівщині, який знищила ворожа армія.

Проте у коментарях відгукнулося багато зіркових колег Джамали. Зокрема в коментарях підтримали Кола, Меловін, режисер Олег Боднарчук та багато інших. А Оля Полякова, яка також співала гімн України під час благодійного матчу футбольного клубу «Шахтар» з англійською командою «Тоттенхем» у Лондоні, навіть записала відео, в якому стала на захист колеги.

Вона зазначила, що самобутність артиста доречна при виконанні будь-якої пісні.

«Я вважаю, що самобутність артиста доречна у виконані будь-якого твору, якщо це зроблено чесно, з душею і талановито. Взагалі, виконання гімну не повинно виглядати як на радянському параді, це тріумф духу, а наш український дух — це дух творчості, пошуку та самовираження!», — зазначила Оля.

Нагадаємо, Джамала нещодавно опинилася в епіцентрі пожеж в Італії. Артистці довелося терміново евакуйовуватися.

Фото instagram.com/jamalajaaa, instagram.com/polyakovamusic

119

Читайте нас у Facebook та Instagram