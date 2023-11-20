Тейлор Свіфт відклала концерт у Ріо через екстремальні температури

«Я пишу це зі своєї гримерки на стадіоні. Було прийнято рішення відкласти суботнє шоу через екстремальні температури в Ріо, — написала Свіфт, яка у 33 роки стала мільярдеркою, в Instagram. - Безпека і благополуччя моїх шанувальників, колег-виконавців і знімальної групи повинні бути і завжди будуть на першому місці».

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Хоча Свіфт не вказала нову дату свого шоу, організатор заходу Time4Fun повідомив, що концерт Eras Tour перенесено на понеділок, 20 листопада. Раніше співачка вже висловлювала свою скорботу про фанатку, яка померла на першому концерті Eras Tour в Ріо ввечері 17 листопада.

«Я не можу повірити, що пишу ці слова, але з розбитим серцем кажу, що ми втратили фанатку сьогодні ввечері перед моїм шоу. Я навіть не можу передати, наскільки я спустошена цим, — поділилася Тейлор Свіфт у дописі, розміщеному в Instagram. — У мене дуже мало інформації, окрім того, що вона була неймовірно красивою і занадто молодою. Я не зможу говорити про це зі сцени, тому що мене переповнює горе, коли я навіть намагаюся говорити про це. Я хочу сказати, що зараз я глибоко відчуваю цю втрату, і моє розбите серце звертається до її сім'ї та друзів. Це останнє, про що я могла подумати, коли ми вирішили привезти цей тур до Бразилії».

23-річна Ана Клара Беневідес Мачадо вперше потрапила до лікарів швидкої допомоги після того, як їй стало погано на концерті Eras Tour в Ріо, згідно із заявою Time4Fun. Вона відчула себе погано, і їй негайно надали допомогу команда лікарів швидкої допомоги, після чого її доставили в медичний центр на стадіоні для надання першої медичної допомоги. З огляду на ситуацію, медична бригада вирішила перевезти її в лікарню Сальгадо Філью, де після майже години невідкладної допомоги вона, на жаль, померла.

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Едуардо Паес, мер Ріо-де-Жанейро, написав на X/Twitter, що «втрата життя молодої жінки … є неприйнятною». Він повідомив, що наказав виконавчому директору муніципалітету вжити заходів у зв'язку з виробництвом шоу, включаючи додавання нових пунктів роздачі води і збільшення кількості машин швидкої допомоги.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Тейлор Свіфт перемогла в дев’яти номінаціях премії MTV.

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