Тейлор Свіфт у 33 роки стала мільярдеркою

Агентство Bloomberg оголосило, що популярна американська співачка Тейлор Свіфт, яка цього року перемогла у дев'яти номінаціях премії MTV, стала мільярдеркою. Підбивши попередні підсумки її масштабного світового турне Eras, у рамках якого відбулося понад 140 концертів, касових зборів від фільму, який розповідає про це турне, а також неймовірно успішного старту продажів нової версії альбому «1989», експерти Bloomberg дійшли висновку, що особисті статки 33-річної попзірки перевищило мільярд доларів.

Тур Eras розпочався у березні 2023 року та триватиме до листопада 2024 року. Поки Тейлор встигла дати трохи більше 50 концертів у його рамках, але вони принесли дохід у розмірі 4,3 мільярда доларів!

Bloomberg зазначає, що Свіфт є одним із небагатьох музикантів, які заробили мільярдні статки виключно завдяки своїй творчості, а не рекламним контрактам.

При цьому Тейлор ризикнула розірвати стосунки з менеджером Скутером Брауном. У 2019 році він придбав колишній лейбл співачки Big Machine за 300 млн доларів і отримав права на всі її альбоми, які вийшли на той час.

До цього Свіфт звинувачувала Брауна у знущаннях та цькуванні. Вона у своїх найгірших кошмарах не могла уявити, що потрапить до нього в кабалу. Співачка спробувала викупити права на пісні, але Скутер відкинув її пропозиції.

І тоді Свіфт вирішила перезаписати усі свої старі альбоми. Вони виходять під назвою Taylor's Versions («Версії Тейлор»).

Альбом «1989» співачка записала, коли їй було 24 роки. Саме він приніс премію «Греммі». У нову версію Свіфт додала п'ять нових синглів, включно з Slut та Is it Over Now?, які вже стали суперхітами.

Нагадаємо, на концерті Тейлор Свіфт у місті Сіетл (США) тисячі фанатів своїми танцями спричинили землетрус!

Крім того, Тейлор Свіфт побила багаторічний рекорд Барбри Стрейзанд за кількістю альбомів, які в різні роки посідали перше місце в національному американському хіт-параді.

