«Заробляли» на ухилянтах 100 тисяч доларів на місяць: на Буковині ліквідовано добре організовану банду
СБУ ліквідувала на Буковині банду, яка створила канал незаконного виїзду за межі України чоловіків призовного віку, і таким чином заробляла по 100 тисяч доларів на місяць.
За 3−5 тисяч доларів з людини фігуранти переводили ухилянтів до сусідньої європейської країни через заздалегідь підготовлені «лісові стежки», «гарантуючи надійність» маршрутів в обхід контрольно-пропускних пунктів, повідомили у спецслужбі.
Крім того, організатор угруповання обіцяв своїм клієнтам «захист» від правосуддя, якщо їх затримають під час нелегального перетину державного кордону.
Співробітники спецслужби затримали його разом з чотирма спільниками, серед яких були особи з кримінальним минулим.
Так, наприклад, один із учасників банди раніше неодноразово відбував покарання за вчинення тяжких злочинів.
Через власні зв’язки вони підшукували потенційних призовників та пропонували їм своє сприяння у втечі за кордон.
Вартість «послуг» визначалася в залежності від терміновості виїзду. У цю суму входило консультування клієнтів щодо поведінки під час прихованого перетину держкордону та їх «супровід» до сусідньої країни.
При понад 20 обшуках за адресами проживання та в автомобілях затриманих вилучено:
- мобільні телефони, сім-картки та чорнові записи із доказами незаконної діяльності;
- великі суми готівки, ймовірно одержаної злочинним шляхом.
Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою»).
Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
Відзначимо, що у жовтні в Україні відмовились суворо карати ухилянтів, які незаконно виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. І якщо раніше влада мала наміри повернути ухилянтів насильно, то потім прийшло розуміння, що на це підуть роки праці юристів й купа грошей. В результаті в Раді зареєстрували законопроєкт № 8029, який передбачає право на повернення в Україну за умови сплати певних внесків за кожен місяць незаконного перебування за кордоном.