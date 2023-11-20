«Заробляли» на ухилянтах 100 тисяч доларів на місяць: на Буковині ліквідовано добре організовану банду

СБУ ліквідувала на Буковині банду, яка створила канал незаконного виїзду за межі України чоловіків призовного віку, і таким чином заробляла по 100 тисяч доларів на місяць.

РЕКЛАМА

За 3−5 тисяч доларів з людини фігуранти переводили ухилянтів до сусідньої європейської країни через заздалегідь підготовлені «лісові стежки», «гарантуючи надійність» маршрутів в обхід контрольно-пропускних пунктів, повідомили у спецслужбі.

Крім того, організатор угруповання обіцяв своїм клієнтам «захист» від правосуддя, якщо їх затримають під час нелегального перетину державного кордону.

Співробітники спецслужби затримали його разом з чотирма спільниками, серед яких були особи з кримінальним минулим.

РЕКЛАМА

Так, наприклад, один із учасників банди раніше неодноразово відбував покарання за вчинення тяжких злочинів.

Затримання члена банди

РЕКЛАМА

Через власні зв’язки вони підшукували потенційних призовників та пропонували їм своє сприяння у втечі за кордон.

Вартість «послуг» визначалася в залежності від терміновості виїзду. У цю суму входило консультування клієнтів щодо поведінки під час прихованого перетину держкордону та їх «супровід» до сусідньої країни.

РЕКЛАМА

При понад 20 обшуках за адресами проживання та в автомобілях затриманих вилучено:

мобільні телефони, сім-картки та чорнові записи із доказами незаконної діяльності;

великі суми готівки, ймовірно одержаної злочинним шляхом.

Вилучена готівка

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою»).

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Відзначимо, що у жовтні в Україні відмовились суворо карати ухилянтів, які незаконно виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. І якщо раніше влада мала наміри повернути ухилянтів насильно, то потім прийшло розуміння, що на це підуть роки праці юристів й купа грошей. В результаті в Раді зареєстрували законопроєкт № 8029, який передбачає право на повернення в Україну за умови сплати певних внесків за кожен місяць незаконного перебування за кордоном.



202

Читайте нас у Facebook та Instagram