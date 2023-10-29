Плати і повертайся: ухилянтам можна буде в’їхати в Україну при сплаті внесків

В Україні відмовились суворо карати ухилянтів, які незаконно виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Спочатку влада мала наміри повернути ухилянтів насильно, але потім прийшло розуміння, що на це підуть роки праці юристів й купа грошей.

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Згодом у президента зрозуміли, що після перемоги нашу країну може чекати «демографічна прірва» і вирішили не карати ухилянтів, які не порушили закон.

Зараз в Раді зареєстрували законопроєкт № 8029, який передбачає право на в'їзд в Україну при сплаті внесків.

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Згідно з документом, чоловіки, які перебувають за кордоном, мають заплатити 25 тис. грн за кожен місяць перебування там для того, щоб повернутися в Україну.

Це стосується військовозобов'язаних, які залишили країну після 24 лютого 2022 року. Норма статті передбачає добровільну сплату такої суми, але водночас повернутися додому буде можливо тільки при сплаті внесків.

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Тобто, якщо на кордоні ухилянти не зможуть підтвердити наявність підстав для відстрочення від військової служби під час мобілізації, то повинні перерахувати на спецрахунок 25 890 гривень за кожний місяць перебування за кордоном під час дії воєнного стану.

У владі також придумали, як найпростіше та найшвидше знайти тих, хто ухиляється від мобілізації. Тепер законне право вручати повістки мають працівники ЖЕКів та ОСББ.

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