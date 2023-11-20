На аукціоні в Лондоні встановлено рекорд: пляшку віскі продано за 2,7 млн доларів

На аукціоні Sotheby's у Лондоні більш ніж за 2,1 мільйона фунтів стерлінгів (2,7 мільйона доларів) було куплено пляшку віскі. Це абсолютний ціновий рекорд не тільки для скотча, а й для будь-якого алкогольного напою, коли-небудь проданого на офіційних торгах. Раніше повідомлялося, що поштова марка «Перевернута Дженні» була продана за 2 млн доларів.

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За даними Sotheby's, йдеться про шотландський віскі Macallan 1926 року. З молотка пішла одна з усього лише 40 пляшок, витриманих у бочках з-під хересу протягом 60 років. Це найстаріший скотч в історії віскікурні Macallan.

Напередодні продажу глава відділу віскі Sotheby's Джонні Фаул розповів журналістам, що спробував невеликий зразок.

«Я спробував крихітну краплю цього напою. Він дуже насичений, у ньому багато сухофруктів, як і слід було очікувати, багато спецій, багато дерева», — сказав він, назвавши Macallan 1926 «неймовірним віскі».

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Із 40 пляшок, розлитих у 1986 році, жодна не була доступна для купівлі. Кілька пляшок були запропоновані провідним клієнтам Macallan приватно.

2019 року Sotheby's продав пляшку Macallan 1926 року, прикрашену однією з 14 етикеток Fine і Rare, за 1,5 мільйона фунтів стерлінгів (1,9 мільйона доларів). Тоді це теж була рекордна ціна.

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На суботніх торгах було продано одну з 12 пляшок з етикеткою, створеною італійським художником Валеріо Адамі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що картину Пікассо «Жінка з годинником» продано за 139 млн доларів.

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