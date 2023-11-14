Гуляли до ранку: Леонардо Ді Капріо влаштував гучну вечірку з нагоди свого 49-річчя

Леонардо Ді Капріо, який їздить Лондоном на авто з дипломатичними номерами, шумно відсвяткував своє 49-річчя. У цей знаменний для нього день знаменитий актор зібрав усіх своїх друзів на зіркову вечірку. Веселощі тривали до четвертої ранку. Як стверджують західні ЗМІ, поруч із Лео всю ніч була 25-річна топ-модель Вітторія Черетті.

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І цей факт знімає всі питання про те, з ким нині зустрічається найзавидніший холостяк Голлівуду. Чутки про те, що саме Вітторія підкорила серце Леонардо, з'явилися у вересні. І ось закохана парочка цілувалася на очах у десятків свідків, не приховуючи своїх ніжних почуттів.

На вечірці були присутні багато знаменитостей. Звісно, був найближчий і найвірніший друг Ді Капріо, популярний актор Тобі Магуайр. Веселилися голосніше за всіх Бейонсе і Джей-Зі. Намагалася не відставати від них інша подружня пара — Рита Ора і Тайка Вайтіті.

Рита Ора і Тайка Вайтіті

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Додамо до списку ще кілька гучних імен: Леді Гага, Кім Кардаш'ян, Зої Салдана, Кейт Бекінсейл, Сальма Гаєк, Кріс Рок, Ченнінг Татум і Зої Кравіц.

Кейт Бекінсейл

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Також серед гостей були Снуп Догг і Ліл Вейн. Їхня присутність визначила музику, яка звучала на дні народження Лео. Це був класичний хіп-хоп.

Зої Салдана з чоловіком

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У якийсь момент гості підхопили винуватця торжества на руки і стали носити його по залу. Черетті при цьому заливалася від сміху.

Раніше повідомлялося, що чутки про роман Бредлі Купера і Джіджі Хадід підтвердилися.

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