Посмертно представлений до звання «Герой України»: офіцер допоміг ЗСУ закріпитися на лівому березі Дніпра

У Крижанівці на Одещині поховали відважного воїна, командира розвідувальної групи, старшого лейтенанта Віталія Нестеренка на позивний «Віто». Під час виконання бойового завдання зі звільнення лівого берега Дніпра він отримав кульові поранення не сумісні із життям. У військовослужбовця залишились мати, старший брат, рідні та друзі, повідомляє регіональне управління Сил територіальної оборони «Південь» ЗС України.

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Відомо, що захисник закінчив Національний університет «Одеська морська академія». Працював у компаніях, які виконують міжнародні морські вантажні перевезення. Займався боксом, був кандидатом у майстри спорту.

«У березні 2022 року добровільно став на захист своєї країни та виконував бойові завдання у складі 126-ої окремої бригади Сил територіальної оборони, — діляться побратими. — Неодноразово виконував завдання у складі розвідгруп. На складних ділянках місцевості, на чолі підгруп мінування, здійснював вихід на лівий берег річки Дніпро. В обхід встановлених систем спостереження, пробирався в тил противника та здійснював диверсійну та розвідувальну діяльності, тим самим наносив суттєвих втрат у живій силі і техніці противника».

У липні 2023 року зведена розвідувальна група у складі дванадцяти військовослужбовців, яку очолював старший лейтенант Віталій Нестеренко, висунулась на лівий берег Дніпра. Бійці за наказом виконували завдання на тій ділянці місцевості, де був розташований один із спостережних постів противника.

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«Їм вдалося провести дорозвідку прилеглої до нього території та захопити його. Особовий склад групи здійснив наступ на ворога, в результаті чого було здобуто трофеї, знищено військових рф та ще одного поранено».

Проте на початку жовтня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Козачі Лагері, розвідгрупа, очолювана старшим лейтенантом Віталієм Нестеренком, зіткнулася з диверсійною групою противника. Воїн миттєво оцінив обстановку та прийняв рішення вступити в ближній бій, під час якого двох окупантів вдалося поранити. В той же час ворожій диверсійно-розвідувальній групі вдалося відступити з острова евакуаційним човном, однак його одразу ж було знищено. Гідний та мужній командир прийняв свій останній бій, виконавши поставлене завдання. Старший лейтенант Віталій Нестеренко поданий на присвоєння звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота зірка» (посмертно).

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