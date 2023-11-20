Померла Розалін Картер, колишня перша леді США

У неділю, 19 листопада, у своєму будинку у штаті Джорджія померла колишня перша леді США Розалін Картер. Дружині експрезидента Джиммі Картера було 96 років. Про її смерть повідомив Картерівський центр.

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Причина не називається. Раніше цього року Розалін Картер поставили діагноз деменція.

Місис Картер по праву вважалася найближчим радником свого чоловіка. На відміну від інших перших леді, вона брала участь у засіданнях президентської адміністрації.

«Розалін — мій найкращий друг, ідеальне продовження мене, ймовірно, найвпливовіша людина в моєму житті», — казав 39-й президент США Джиммі Картер своїм помічникам під час свого перебування в Білому домі, яке тривало з 1977 по 1981 рік.

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Після того, як подружжя залишило Вашингтон, Джиммі та Розалін присвятили себе гуманітарній сфері.

Джиммі Картер зараз 99 років. Він є найстаршим серед американських президентів. У лютому Картер відмовився від медичної допомоги, щоб провести залишок днів із сім'єю, отримуючи лише паліативну хоспісну допомогу. Останні роки він лікувався від кількох захворювань, зокрема меланоми.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть лауреата Нобелівської премії миру, колишнього президента Фінляндії Мартті Ахтісаарі.

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