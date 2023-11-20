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Шоу-бізнес

Телеведуча Наталя Островська показала новонароджену донечку

14:09 20 листопада 2023
Наталя Островська

Ведуча ТСН і Єдиного марафону Наталя Островська, яка 17 листопада вперше стала мамою, розповіла про пологи та показала новонароджену донечку. НА своїй сторінці сторінці в Instagram 30-річна телеведуча розповіла, що пологи в одній із столичних приватних клінік пройшли легко. Наталя подякувала лікарям за це.

«Наш Всесвіт. 3760 г. 54 см. Я безмежно дякую команді лікарів. Вони зробили все, аби цей день захотілося повторити», — написала щаслива мама під фото з пологового.

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Наталя також розповіла, що вона з дитиною почуваються добре. Як саме назвали дівчинку, поки не повідомляє.

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» Наталя Островська розповідала про свої перші дні на початку повномасштабного вторгнення.

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Нагадаємо, колишній «Холостяк» Макс Михайлюк з дружиною Дашею Хлистун чекають на другу дитину. У них буде хлопчик.

Фото: instagram.com/nataliostrovska

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