Популярна телеведуча вперше стане мамою

Ведуча «Єдиного марафону новин», журналістка 1+1 Наталя Островська, яка коментувала свій відпочинок у Карпатах, готується вперше стати мамою. Наталя поділилася радісною новиною і зворушливим фото на своїй Інстаграм-сторінці. На світлині телеведуча обіймає свого чоловіка і тримає в руках знімок УЗД.

«Ми з чоловіком довго чекали цієї новини! — написала Наталя. — І хочемо поділитися нашою радістю з вами. Дуже щасливі, бо скоро з’явиться на світ наша перша, така омріяна дитина! Кажуть, малеча сама обирає батьків, час і місце свого народження. Дякуємо, малюкові, що обрав нас. Так, зараз війна, важкі часи в країні. Але вірю і знаю — народження дитини — це боже благословення. Тому дякуючи Богу, зовсім скоро на нашій землі народиться ще один українець чи україночка».

Стать дитини поки невідома, як не думали батьки і про ім'я майбутнього малюка. Наталя також каже, що поки не планує йти у декретну відпустку та хоче працювати стільки, скільки дозволить її стан здоров'я.

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