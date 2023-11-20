Голову Держспецзвʼязку та його заступника підозрюють у розкраданні 62 млн грн

Детективи НАБУ викрили організовану групу у складі з керівництвом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку), яка заволоділа державними коштами на суму понад 62 млн грн.

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Про це повідомляється на сторінці Національного антикорупційного бюро у Facebook.

У відомстві зазначили, що наразі у справі підозрюються шестеро людей:

- голова Держспецзв'язку та його заступник;

- гендиректор та співробітник держпідприємства;

- власник групи компаній (організатор схеми) та один його працівник.

За даними слідства, протягом 2020−2022 років власник групи компаній у змові з керівництвом Держспецзв'язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

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Для цього вони залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили «аби уникнути відкритих торгів», і щоб забезпечити їх перемогу, розповіли в НАБУ.

З даними компаніями підпорядковане Держспецзв'язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного програмного забезпечення (ПЗ) та послуг, після чого перерахувало у 2021−2022 роках 285 мільйонів гривень.

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Разом з тим реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн, різниця склала у понад 62 млн грн.

Ці кошти «вивели» на рахунки підконтрольних компаній за кордоном, щоб «відмити» та поділити між членами організованої групи, зазначають у НАБУ.

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20 листопада членам групи було оголошено про підозру у скоєнні правопорушення по кваліфікації ч. 5 ст. 191 КК України.



В Бюро не вказують імена та прізвища чиновників. Але за даними ЗМІ, йдеться про голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору.



Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін сьогодні звільнив Юрія Щиголя з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.

Призначений тимчасовий керівник відомства.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили злочинну групу, яка привласнила державну землю на 1 млрд грн для зведення закритого елітного котеджного містечка. До складу групи входив колишній чиновник РДА.

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