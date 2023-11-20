Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який вчергове заявив про готовність підтримувати Україну так довго, як це буде необхідно, закликав президента росії володимира путіна зробити перший крок до можливого мирного врегулювання війни.

РЕКЛАМА

«Він повинен вивести війська», — заявив член партії СДПН під час діалогу з громадянами в Нутеталі, Бранденбург.

Однак наразі немає жодних ознак того, що це станеться, сказав він у відповідь на запитання про те, чи можливі мирні переговори, повідомляє видання zdf.de.

«путін не повинен досягти своєї мети — силою анексувати частину Ураїни. Я готовий знову говорити з путіним. Але це матиме сенс лише в тому випадку, якщо він буде готовий рухатися. Ми не повинні припиняти тиск», — додав Олаф Шольц.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, канцлер Німеччини відвідав Ізраїль після нападу на країну терористів ХАМАС 7 жовтня. Під час обстрілу з сектора Газа політику довелось лягти на асфальт.

РЕКЛАМА

143

Читайте нас у Facebook та Instagram