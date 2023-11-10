«Маємо бути готові до тривалого шляху»: Столтенберг та Шольц очікують, що війна рф проти України буде довгою

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважають, що росія не має наміру припиняти свою широкомасштабну військову агресію проти України, і війна може тривати досить довго. В цьому вони заочно погодились з українськими військовими експертами Петром Черником і Олегом Ждановим.

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При цьому і Шольц, і Столтенберг впевнені, що країни Заходу мають продовжувати надавати підтримку контрнаступальним операціям українських захисників.

Так, ніімецький канцлер не бачить ознак того, що рф виводитиме свій окупаційний контингент з України та припинить агресивну війну.

«Ми маємо бути готовими до того, що війна може тривати дуже довго», — сказав він на конференції Бундесверу в Берліні.

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При цьому глава уряду ФРН зазначив, що ця війна рф проти України ведеться набагато триваліший час, ніж представляв російський диктатор Володимир Путін, починаючи повномасштабне вторгнення.

У цьому контексті Шольц зауважує, що не є песимістом щодо здатності Сил оборони України давати відсіч загарбникам.

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Також він звернув увагу на важливість розвивати стійкість і захищати власну інфраструктуру від атак.

Своєю чергою, генсек Північноатлантичного альянсу Столтенберг впевнений, що необхідно підтримувати наступ українських Збройних Сил проти російських окупантів.

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«Ми маємо бути готові до тривалого шляху. Війни за своєю природою непередбачувані… Що ми точно знаємо, так це те, що переговори, які відбуваються за столом, нерозривно пов'язані з ситуацією на полі бою», — заявив він інформаційному агентству dpa у Берліні.

Як зазначив Столтенберг, лише продовження оборонної підтримки з боку країн-партнерів може гарантувати, що Україна залишиться суверенною та демократичною державою.

Генсек НАТО додав, що лише це може переконати російського диктатора «у тому, що він не зможе перемогти на полі бою».

Зазначимо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що поки що невідомо, коли закінчиться війна, але якщо порівнювати із забігом на 100 метрів — умовно 70 метрів Сили оборони вже подолали.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський також заявляв, що терміни завершення війни в Україні також залежать від швидкості постачання систем ППО та їх кількості. Як відзначив президент, наразі є різні думки про ситуацію, однак «ми не маємо права навіть думати опускати руки». Альтернативи, окрім продовження боротьби, наразі немає.

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