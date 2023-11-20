Виправдовували війну рф проти України і сумували за СРСР: затримано двох ворожих інтернет-агітаторів

СБУ затримала двох адептів «русского міра» — прокремлівських інтернет-агітаторів, які діяли у Харкові та Івано-Франківську. Зловмисники публічно виправдовували збройну агресію рф проти України, героїзували російських окупантів та вихваляли колишній срср.

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За даними спецслужби, для поширення деструктивного контенту обидва фігуранти створили анонімні акаунти у забороненій соцмережі «Одноклассники». Там вони публікували власні антиукраїнські дописи та репостили публікації або відео пропагандистів з країни-агресора.

Зокрема, на Прикарпатті ворожий агітатор популяризував бойовиків російської приватної військової компанії «вагнер» і поширював фейкові «новини з фронту».

Також він намагався дискредитувати українських захисників, що воюють на передовій у Донецькій області, насамперед оборонців Авдіївки.

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За даними слідства, фігурантом є уродженець села Дубенки, колишній співробітник пенітенціарної служби. Під час обшуків у його помешканні виявлено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для розповсюдження ворожої пропаганди.

У Харкові затримали прихильника рашизму, який вихваляв загарбницьку політику кремля, «ностальгував» за колишнім срср й сподівався на захоплення східного регіону України.

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За матеріалами СБУ він раніше отримав повідомлення про підозру, а після цього почав переховуватись від слідства і намагався втекти до росії.

Втім, співробітники Служби безпеки розшукали фігуранта і затримали його. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій. Фігуранту обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

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За обома викритими фактами тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ затримали двох ворожих поплічників, які «полювали» на Patriot та фотографували наслідки «прильотів» по Києву та Черкасах.

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