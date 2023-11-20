Колишня дружина Дзідзьо ніжно привітала його з днем народження та зізналась в коханні

20 листопада Дзідзьо (Михайло Хома) відзначає 40-річчя. Колишня дружина артиста — співачка SLAVIA — чуттєво привітала з його з днем народження та зізналась в коханні. Вона звернулася до іменинника на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відео альбому зі спільними світлинами, в яких згадала їхній спільний шлях.

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«Михасику, з ювілеєм! Аж не віриться, бо я ще досі та юна, 17-річна… А ти завжди хотів бути старшим. Ти був старшим. Ментально. Ти вирізнявся серйозністю з-поміж однолітків. Ти мислив по-дорослому. Тобі хотілося подорослішати ззовні. Ти не любив свої фото в юності, де в тебе стирчать ребра… Фото ще багато, спогадів ще більше… Єдине залишиться незмінним назавжди: шлях, який ми пройшли разом. Перший гурт, студія… Перша квартира, машина… Перші великі успіхи… Ми назавжди залишимося одне для одного першими чоловіком та дружиною…», — написала SLAVIA.

Вона також додала, що пишається Михайлом та побажала йому кохати та бути коханим.

«Пишаюся тобою, люблю. Частка моєї душі завжди з тобою. Живи, як відчуваєш. Твори, що хочеш. Люби, кого любить серце», — ніжно звернулася до Михайла його колишня дружина.

Нагадаємо, Дзідзьо та SLAVIA оголосили про розлучення навесні 2021 року після восьми років офіційного шлюбу. Обоє запевняють, що змогли зберегти дружні стосунки.

Фото: instagram.com/slavia_official

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