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DZIDZIO заспівав із незрячою дівчинкою-волонтеркою

18:24 17 листопада 2023
Михайло Хома та Анна-Марія

Відомий український співак Михайло Хома (DZIDZIO), який долучився до волонтерського проекту «Крила помсти», зробив особливий подарунок на день народження 10-річній незрячій волонтерці зі Львівщини Анні-Марії. Разом з дівчинкою він заспівав чуттєву пісню «Ліхтарики».

Анна-Марія відома тим, що співаючи в храмах і на вулицях, зібрала понад два мільйони гривень на потреби ЗСУ. Її рідний брат також зараз захищає країну від російських загарбників.

Михайло Хома розказав, що військові з передової надіслали йому посилання на новинний сюжет, де Анна-Марія розповідала про свою мрію — зустрітися з ним. Саме в день народження дівчинки Михайло Хома вирішив зробити для неї особливий сюрприз: не лише познайомитись, а ще більше — подарувати пісню «Ліхтарики».

«На своїх социальніх сторінках я неодноразово писав, що Анна-Марія — надзвичайно обдарована, світла та смілива дитина. Пишаюсь її мужністю та прагненням допомогти. Співаючи в храмах і на вулицях, вона збирає чималі кошти для ЗСУ. Анна-Марія — яскравий вогник у темряві, який дає надію на світле й мирне майбутнє України. Підтримайте її своїми сердечками і розкажіть репостом всім про цю добру та щедру дівчинку, її самовіддану волонтерську роботу», — розповів Михайло Хома.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Злата Огнєвіч випустила найвідвертіший кліп «Віддаю» у її житті.

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