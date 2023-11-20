«Попросили бійці ЗСУ»: українська співачка презентувала трек

Українська артистка Shadu, яка нещодавно підкорила британський лейбл, презентувала трек на прохання бійців ЗСУ.

До створення цієї пісні артистка приступила після одного із благодійних концертів.

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«Написати текст пісні мені допомогла моя шанувальниця! Це величезне щастя бути на одній хвилі зі своїми людьми! Я шалено вдячна нашим ЗСУ, нашим героям за те, що у мене є така можливість — жити, писати музику, збирати кращу аудиторію своїх людей на землі! Першою, як завжди, пісню почула моя мама! До речі, пісня виходить майже в її день народження!», — додала Shadu.

Окрім цього, співачка зазначила, що важко творити нові пісні в умовах війни, проте це її прямий обов’язок підіймати патріотично-бойовий дух українців.

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«Маємо дихати, любити, радіти кожному дню, сміятися, плакати, співати- жити тут і зараз. І бути вдячними тим героям, завдяки яким це можливо! Саме після одного з концертів, які ми давали для наших військових, вони просили мене писати веселі і життєрадісні пісні. Це дається важко, не приховуватиму. Та я всім серцем вірю в нашу Перемогу і в те, що співатиму для наших героїв і танцюватиму з ними у мирній Україні», — констатує артистка.

Раніше «ФАКТИ» писали, що українська співачка розповіла, як долає стрес через війну за допомогою дуже дієвої техніки.

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