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Шоу-бізнес

«Попросили бійці ЗСУ»: українська співачка презентувала трек

22:01 22 листопада 2023
Shadu

Українська артистка Shadu, яка нещодавно підкорила британський лейбл, презентувала трек на прохання бійців ЗСУ.

До створення цієї пісні артистка приступила після одного із благодійних концертів.

«Написати текст пісні мені допомогла моя шанувальниця! Це величезне щастя бути на одній хвилі зі своїми людьми! Я шалено вдячна нашим ЗСУ, нашим героям за те, що у мене є така можливість — жити, писати музику, збирати кращу аудиторію своїх людей на землі! Першою, як завжди, пісню почула моя мама! До речі, пісня виходить майже в її день народження!», — додала Shadu.

Окрім цього, співачка зазначила, що важко творити нові пісні в умовах війни, проте це її прямий обов’язок підіймати патріотично-бойовий дух українців.

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«Маємо дихати, любити, радіти кожному дню, сміятися, плакати, співати- жити тут і зараз. І бути вдячними тим героям, завдяки яким це можливо! Саме після одного з концертів, які ми давали для наших військових, вони просили мене писати веселі і життєрадісні пісні. Це дається важко, не приховуватиму. Та я всім серцем вірю в нашу Перемогу і в те, що співатиму для наших героїв і танцюватиму з ними у мирній Україні», — констатує артистка.

Раніше «ФАКТИ» писали, що українська співачка розповіла, як долає стрес через війну за допомогою дуже дієвої техніки.

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