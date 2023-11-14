Ворог вдарив дронами по Нікополю: одна людина загинула, одна отримала поранення

Після нічного обстрілу Нікопольского району Дніпропетровської області росіяни завдали удару по районному центру вже посеред білого дня, використавши три дрони-камікадзе.

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Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Російські терористи вдарили по Нікополю трьома дронами-камікадзе. Постраждав 72-річний чоловік», — повідомив Лисак.

Окрім того, внаслідок ворожої атаки одна людина загинула.

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Місцеві ЗМІ повідомили, що ще чоловік отримав осколкові поранення.

На місці інциденту

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Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, автомобілі, лінії електропередач.

Зазначимо, що Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області.

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Так, 21 жовтня російські військові вкотре вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Тоді одна людина загинула. Також під час удару по гімназії в Нікополі 11 жовтня загинули четверо людей.

А 10 листопада під час атаки двох дронів-камікадзе у Нікополі загинула 67-річна жінка. Також осколкові поранення отримав 68-річний чоловік.

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