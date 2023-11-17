Італія помстилася македонцям та полегшила собі життя перед битвою з Україною: відеоогляди матчів відбору Євро-2024

У п'ятницю, 17 листопада, ще у трьох групах відбулися матчі передостаннього туру відбірного турніру чемпіонату Європи з футболу, до фінальної частини якого вже пробилися збірні Австрії, Англії, Бельгії, Німеччини (господарі турніру), Іспанії, Португалії, Словаччини, Туреччини, Франції, Угорщини, Шотландії, Албанії та Данії.

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Група С

Італія — Північна Македонія — 5:2 (Дарміан, 17, К'єза, 41, 45+3, Рапспадорі, 84, Ель Шаараві, 90+3 — Атанасов, 52, 74). На 40-й хвилині Жоржиньо (Італія) не реалізував пенальті.

Як не крути, а чинні чемпіони Європи просто зобов'язані були мати великий зуб на македонців. Ще б пак! Саме балканці не пустили Італію на ЧС-2022, а потім зухвало відібрали очки у Італії на своєму полі вже у нинішньому відбірному циклі (1:1).

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Цього разу апеннінці, здавалося, випробовувати долю не стали, забивши Північній Македонії три голи вже у першому таймі. При цьому ще Жоржиньо (втретє поспіль!) не реалізував пенальті. Але після перерви македонці традиційно змусили італійських уболівальників хапатися за валідол. Ще щастя для господарів, що Анатанасов та компанія відіграли лише два м'ячі, а Распадорі забив четвертий, а Ель Шаараві — п'ятий.

Успіх у Римі не лише дозволив підопічними Лучано Спаллетті обійти в турнірній таблиці Україну. Тепер у вирішальному матчі з командою Сергія Реброва (20 листопада в Леверкузені) «Скуадру Адзурру» влаштує не лише нічия, а й навіть поразка з різницею в один м'яч.

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Англія — Мальта — 2:0 (Пепе, 8, у свої ворота, Кейн, 75).

Становище команд: 1. Англія — 19 очок (7 матчів); 2. Італія — 13 (7); 3. Україна — 13 (7); 4. Північна Македонія — 7 (7); 5. Мальта — 0 (8).

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Група Е

Молдова — Албанія — 1:1 (Бабогло, 87 — Чикалеші, 25, з пенальті).

Албанці з бразильським тренером Сільвіньо на чолі, не зважаючи на втрачену перемогу в Кишиневі (молдаван врятував захисник «Карпат» Бабогло), достроково пробилися до фінального турніру чемпіонату Європи. До речі, зі всіх учасників кваліфікації Євро-2024 менше голів, ніж Албанія (4), пропустили лише три збірні — Франції (1), Португалії (2) та Англії (3).

Польща — Чехія — 1:1 (Пьотровські, 38 — Соучек, 49).

Чехи вистояли у Варшаві і, якщо тепер не програють в останньому турі на своєму полі молдаванам, поїдуть на чемпіонат Європи. А ось Польща сенсаційно не вийшла з групи, і Євро-2024 точно пройде без зіркового Левандовські.

Становище команд: 1. Албанія — 14 (7); 2. Чехія — 12 (7); 3. Польща — 11 (8); 4. Молдова — 10 (7); 5. Фарерські острови — 1 (7).

Група Н

Данія — Словенія — 2:1 (Меле, 26, Делейні, 54 — Шешко, 31).

Перемога у Копенгагені достроково вивела данців на Євро. А ось словенцям важливо не програти в останньому турі вдома казахам. Інакше Вербичу та компанії виходу з групи не бачити.

Фінляндія — Північна Ірландія — 4:0 (Пох'янпало, 42, з пенальті, Хаканс, 48, Пуккі, 74, Лод, 88).

Казахстан — Сан-Марино — 3:1 (Чесноков, 19, 51, Аїмбетов, 90+2, з пенальті — Франчозі, 60).

Становище команд: 1. Данія — 22; 2. Словенія — 19; 3. Казахстан — 18: 4. Фінляндія — 15; 5. Північна Ірландія — 6; 6. Сан-Марино — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України у відборі на Євро-2025 розгромила Люксембург.

Фото Nazionale Italiana

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