«Тоді я не зміг нічого їм пояснити»: Кучма розповів, чому за 20 років вирішив «оновити» свою книгу «Україна — не росія»

Президент України (1994−2005 рр.) Леонід Кучма, який 20 років тому написав книгу «Україна — не росія», після широкомасштабного вторгнення знов повторював цю фразу: «Україна — не росія. І ніколи не стане росією».

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А тепер він презентував книгу «Україна — не росія. Двадцять років потому», пише «Інтерфакс-Україна».

«20 років тому я хотів на зрозумілих їм (росіянам — Авт.) прикладах пояснити, чому ми різні нації, чому Україна — не росія. Чому вони мають залишити нас у спокої, якщо не здатні на рівноправні відносини, на дружбу. Але та ганебна радість, з якою більшість росіян сприймала путінське вторгнення, показала, що марно я тоді намагався щось їм пояснити», — сказав Леонид Кучма на презентації та додав, що усі добрі слова про рф, сказані колись, спалила сама росія.

Він зазначив, що не збирався перевидавати книгу, але таке рішення виникло у нього після того, як у січні 2023 року росіяни вдарили по житловому будинку у Дніпрі, і на одній зі світлин він побачив пошкоджену вогнем свою книжку.

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«Я дивився на фото і подумки бажав, щоб незнайомий читач моєї книжки в будинку, в якому вона була, вижив із цього пекла. А ще… я думав, а що було на тих сторінках, що було в тих рядках, які спалила Росія… Несподівано я подумав, що там було саме те, що я писав росіянам, коли ще вірив, що з ними можна ще якось нормально говорити, щось пояснювати їм. А тепер воно згоріло, все. Саме тоді я прийняв рішення перевидати книгу», — сказав Кучма.

Леонид Кучма наголосив, що сьогодні йому зрозуміло, що «країна Z» ніколи не досягне взагалі нічого. Принаймні доти, доки залишається «країною Z»…

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Раніше другий президент України не виключав, що країна-агресорка може застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Фото «Інтерфакс-Україна»

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