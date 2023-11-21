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Роберт Паттінсон уперше стане батьком

16:00 21 листопада 2023
Сьюкі Вотергаус і Роберт Паттінсон

Зіркова пара Роберт Паттінсон, ім'я якого було використане в секс-скандалі, і С'юкі Вотергаус чекають на первістка. 31-річна британська акторка, модель і співачка сама оголосила про свою вагітність 19 листопада під час виступу на музичному фестивалі Corona Capital у Мехіко.

«Я вирішила вдягнути сьогодні що-небудь блискуче, тому що думала, що це може відволікти вас від чогось іще», — з гумором заявила зі сцени С'юкі, демонструючи при цьому кругленький животик.

Публіка прийшла в захват. Перекрикуючи схвальний гул, Вотергаус додала: «Я тепер не впевнена, чи працює це».

Сьюкі жодним словом не згадала батька майбутньої дитини. Однак це навряд чи є секретом. Вотергаус зустрічається з Паттінсоном уже понад п'ять років.

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37-річний Роберт став зіркою першої величини, зігравши в культових фільмах «Гаррі Поттер і Кубок вогню», «Сутінки», «Бетмен».

Пара довгий час приховувала свої стосунки. Їхній публічний дебют відбувся тільки торік на показі мод Dior у Єгипті.

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Раніше повідомлялося, що Аль Пачіно розлучився з подругою, яка три місяці тому народила йому дитину.

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