Колишній чоловік Емілі Ратаковскі виявився сексоголіком, якому подобаються неповнолітні

Колишній чоловік відомої моделі та актриси Емілі Ратаковскі Себастьян Бір-Макклард виявився сексоголіком, якого цікавлять неповнолітні дівчата. Одразу кілька жертв сексуальних перемог 36-річного кінопродюсера висунули проти нього звинувачення. Про це повідомляє американський журнал Variety.

Як заявила одна з дівчат, у 2016 році з нею несподівано в соцмережах зв'язався Бір-Макклард. Їй було тоді 17 років. Себастьян сказав, що випадково натрапив на її сторінку в Instagram. Далі пішли компліменти, а за ними — пропозиція зніматися в кіно. Деталі новий знайомий обіцяв розповісти під час побачення в ресторані.

Воно відбулося. Бір-Макклард поводився чудово. Він повідомив, що готовий запропонувати дівчині роль у фільмі «Гарний час» із Робертом Паттінсоном. Звісно, вона погодилася.

Однак уже на знімальному майданчику з'ясувалося, що їй доведеться брати участь у постільній сцені. Причому Паттінсона там не буде. Дівчині довелося роздягнутися повністю в присутності кількох чоловіків. А її партнером виявився актор, який нещодавно вийшов із в'язниці. І поводився він дуже нахабно.

Себастьян підійшов до неї, щоб заспокоїти, і пошепки запропонував після зйомок зайнятися з ним сексом. Загалом, Паттінсона дівчина так і не побачила. Сцена з її участю у фільм не потрапила, з Бір-Макклардом вона переспала, і за це він втиснув у титри картини її ім'я, але грошей за зйомки дебютантка не отримала. Себастьян купив їй сигарети…

«Я була абсолютно приголомшена і налякана», — пояснює дівчина свою поведінку.

Друга жертва Бір-Маккларда розповіла схожу історію. Себастьян знайшов її в Instagram. Запропонував роль у фільмі «Неограновані коштовності» з Адамом Сендлером. Тоді він уже був одружений з Емілі Ратаковскі. Продюсер запросив нову знайому до квартири, де жив разом із дружиною.

«Ми з Себастьяном почали цілуватися. Ситуація зайшла занадто далеко, і він примусив мене до сексу», — розповіла вона. У них було потім ще кілька таких же побачень. При цьому продюсер ніколи не оберігався.

Одного разу вона помітила, що Бір-Макклард пише всякі вульгарності в Instagram 15-річній дівчинці. Їй це, звісно, не сподобалося. Вона запитала Себастьяна, що все це означає. У відповідь він розсміявся і навіть не став заперечувати, що намагається підчепити нову дівчину.

Пізніше ця 15-річна знайома з'явилася на знімальному майданчику фільму «Неограновані коштовності». Це призвело до скандалу. Компанія Elara Pictures відмовилася від послуг Бір-Маккларда. Уже тоді з'явилися чутки про те, що чоловік Ратаковскі домагався неповнолітньої, але Себастьяну вдалося їх зам'яти.

Восени 2022 року Емілі подала на розлучення. Вона розлучилася з чоловіком і забрала їхнього маленького сина Сильвестра. Подружжя прожило разом менше чотирьох років. До весілля, яке відбулося 2018 року, Ратаковскі та Бір-Макклард зустрічалися лише два тижні.

Емілі особливо не розкривала причини розлучення. Вона лише повідомила, що чоловік зраджував їй.

Нагадаємо, що «ФАКТИ» писали про те, що Емілі Ратаковскі порадувала шанувальників «гарячими» фото з новим бойфрендом.

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