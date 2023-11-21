37.28 / 37.79 40.42 / 41.13
Київ: -4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Знаменитий капелюх Наполеона продано на торгах за 2 млн євро

21:15 22 листопада 2023
капелюх Наполеона

Інтерес до речей з історією в усьому світі величезний. «ФАКТИ» писали про те, що картку меню з «Титаніка» продали за 100 тис доларів. Нещодавно в Парижі відбувся незвичайний аукціон. На торги виставили особисті речі Наполеона Бонапарта — капелюх, срібну тарілку, яку вкрали з карети французького імператора після його поразки під Ватерлоо 1815 року, а також дерев'яну скриньку-несесер, яка належала йому, з бритвами, срібною зубною щіткою і ножицями.

Найдорожчим лотом у підсумку став капелюх. Французи називають такий фасон «двокутником» або «бікорном». Наполеон обожнював двокутники. Їх у нього було близько 120. Імператор носив свій бікорн боком, тоді як інші офіцери його армії одягали такі капелюхи перпендикулярно до плечей.

Завдяки оригінальному методу носіння Наполеона завжди можна було впізнати на полі бою. І солдатам це подобалося. Іноді Бонапарт знімав капелюх і тримав його в руці. У поривах гніву міг жбурнути бікорн на землю.

Капелюх, який виставили на аукціоні, виготовлений із чорного бобрового фетру. Його справжність не викликає сумнівів. Він весь час зберігався в родині колишнього придворного інтенданта Наполеона. До нього вона потрапила після смерті поваленого імператора.

РЕКЛАМА

Невідомий покупець заплатив за капелюх Наполеона 1,9 млн євро.

Як стверджується, зі 120 двокутників до нашого часу зберіглося не більше 20, до того ж більшість із них зберігається в приватних колекціях.

РЕКЛАМА

Ну, а в Україні інша реальність. Під час світового благодійного туру гурт «Антитіла» в рамках унікальних аукціонів надає можливість усім охочим долучитися до благодійності та допомогти ЗСУ, придбавши ексклюзивні лоти, які музиканти привезли на територію США, Канади та Європи.

РЕКЛАМА

38

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Салат «Снігова королева» від Людмили Борщ: обов’язково принесе свято у ваш дім

Домашнє пісочне печиво

Домашнє печиво, яке просто тане в роті: приготуйте та смакуйте

Скутер

Можна їздити без посвідчення водія, не побоюючись штрафу: юристи розповіли, кого це стосується

салат

Симпатичний «Їжачок» від Людмили Борщ: незвичайний салат зі звичайних продуктів, гості будуть у захваті

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту