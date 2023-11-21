Знаменитий капелюх Наполеона продано на торгах за 2 млн євро

Інтерес до речей з історією в усьому світі величезний. «ФАКТИ» писали про те, що картку меню з «Титаніка» продали за 100 тис доларів. Нещодавно в Парижі відбувся незвичайний аукціон. На торги виставили особисті речі Наполеона Бонапарта — капелюх, срібну тарілку, яку вкрали з карети французького імператора після його поразки під Ватерлоо 1815 року, а також дерев'яну скриньку-несесер, яка належала йому, з бритвами, срібною зубною щіткою і ножицями.

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Найдорожчим лотом у підсумку став капелюх. Французи називають такий фасон «двокутником» або «бікорном». Наполеон обожнював двокутники. Їх у нього було близько 120. Імператор носив свій бікорн боком, тоді як інші офіцери його армії одягали такі капелюхи перпендикулярно до плечей.

Завдяки оригінальному методу носіння Наполеона завжди можна було впізнати на полі бою. І солдатам це подобалося. Іноді Бонапарт знімав капелюх і тримав його в руці. У поривах гніву міг жбурнути бікорн на землю.

Капелюх, який виставили на аукціоні, виготовлений із чорного бобрового фетру. Його справжність не викликає сумнівів. Він весь час зберігався в родині колишнього придворного інтенданта Наполеона. До нього вона потрапила після смерті поваленого імператора.

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Невідомий покупець заплатив за капелюх Наполеона 1,9 млн євро.

Як стверджується, зі 120 двокутників до нашого часу зберіглося не більше 20, до того ж більшість із них зберігається в приватних колекціях.

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Ну, а в Україні інша реальність. Під час світового благодійного туру гурт «Антитіла» в рамках унікальних аукціонів надає можливість усім охочим долучитися до благодійності та допомогти ЗСУ, придбавши ексклюзивні лоти, які музиканти привезли на територію США, Канади та Європи.

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