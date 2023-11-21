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В окупованому Мелітополі невідомі отруїли офіцерів фсб: росЗМІ розповіли подробиці

12:38 21 листопада 2023
Отрута

Періодично російські пабліки повідомляють, що невідомі вбивають за допомогою отрутои військових зс рф на тимчасово окупованих територіях, як це було, наприклад у Маріуполі.

Про черговий подібник випадок, цього разу у Мелітополі, пише «Кремлевская табакерка», стверджуючи, що внаслідок отруєння померли три офіцери фсб. Це нібито сталося наприкінці минулого тижня, коли окупанти замовили їжу та алкоголь додому в одному із ресторанів міста. Невдовзі після вечері їм стало погано, усі були госпіталізовані. Троє з них постраждалих померли у лікарні, а четвертий знаходиться у реанімації.

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Стверджується, що окупантам підсипали щурячу отруту та миш`як. Основна версія — дії українські диверсанти. У ресторані, звідки доставили їжу та алкоголь, обшуки нічого не дали, а ось кур'єр безвісти зник.

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Джерела, на які посилаються автори повідомлення, повідомляють про «загадкову деталь»: двоє з трьох загиблих минулого тижня розпочали розслідування справи про могилу моряків чф рф, яку нещодавно знайшли в Мелітополі. Це також пов`язують з тим, що сталося.

Нагадаємо, що ГУР Міноборони України підтвердив підрив штабу окупантів у Мелітополі, що стався 11 листопада.

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Фото Pixabay

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