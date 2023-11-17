35.86 / 36.40 38.60 / 39.27
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Перебили всю казарму: окупанти повідомили про успішну вилазку української ДРГ у Запорізькій області (відео)

9:21 17 листопада 2023
Боєць ЗСУ з автоматом

Журналіст Денис Казанський, який раніше розповідав про ліквідацію у тимчасово окупованому Луганську ексначальника управління «народної міліції лнр» Михайла Філіппоненка, показав результати роботи української ДРГ на Запорізькому напрямку.

Він виклав у мережу відео, на якому колаборант Володимир Новіков, який ще 2014-го воював за «днр», а зараз воює на боці росії, розповідав про знищення українськими військовими окупантів.

РЕКЛАМА

«Багато 200-х та 300-х. Відео з казарми виклали самі росіяни. Під заміс потрапили якісь кавказці» , — пише журналіст.

РЕКЛАМА

Відео 18+

РЕКЛАМА

Раніше українські спецназівці розповіли про операції у Бердянську та Луганську, де ворог втратив десятки військових та 9 гелікоптерів.

А партизани у Мелітополі влаштували диверсію на залізниці, підірвавши потяг, який щодня возив у місто з Криму боєприпаси та паливо.

Ілюстративне фото зі сторінки Сухопутних військ ЗСУ у соцмережах

538

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пожежа

Згоріли сотні дронів: росЗМІ повідомляють про НП на підприємстві з виробництва безпілотників-камікадзе

Салат Французька коханка

Салат «Французька коханка» від Людмили Борщ: перед спокусою не встоїть жоден чоловік

Кермування автомобілем

Позбавлено всякого сенсу: чому не варто «відбирати права» у водіїв старше 60 років

Тигр

Скорпіонам — підказки долі, Рибам — подяка керівництва, Дівам — вирішення проблем: гороскоп на день загадкової Красуні-Тигриці

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту