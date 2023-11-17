Перебили всю казарму: окупанти повідомили про успішну вилазку української ДРГ у Запорізькій області (відео)

Журналіст Денис Казанський, який раніше розповідав про ліквідацію у тимчасово окупованому Луганську ексначальника управління «народної міліції лнр» Михайла Філіппоненка, показав результати роботи української ДРГ на Запорізькому напрямку.

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Він виклав у мережу відео, на якому колаборант Володимир Новіков, який ще 2014-го воював за «днр», а зараз воює на боці росії, розповідав про знищення українськими військовими окупантів.

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«Багато 200-х та 300-х. Відео з казарми виклали самі росіяни. Під заміс потрапили якісь кавказці» , — пише журналіст.

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Раніше українські спецназівці розповіли про операції у Бердянську та Луганську, де ворог втратив десятки військових та 9 гелікоптерів.

А партизани у Мелітополі влаштували диверсію на залізниці, підірвавши потяг, який щодня возив у місто з Криму боєприпаси та паливо.

Ілюстративне фото зі сторінки Сухопутних військ ЗСУ у соцмережах

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