Офіцерів росії відправили до кобзона: в Мелітополі підірвали штаб окупантів

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, куди намагаються пробитися підрозділи Сил оборони України, внаслідок вибуху в штабі окупантів 11 листопада знищені російські офіцери.

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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Оперативна схема місцевості

За інформацією розвідників, потужний вибух 11 листопада у тимчасово окупованому Мелітополі — це «акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору».

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Відомо, що окупанти зробили собі штаб у приміщенні «Нової пошти», розташованому на вулиці Дмитра Донцова.

Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів ― офіцерів фсб та росгвардії.

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В ГУР розповіли, що внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів росгвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється.

Розвідка також пояснює, що за годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги ― від підприємства «Мелітопольський автогідроагрегат» (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування «Рефма».

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Обидва об’єкти промисловості московські загарбники перетворили на військову базу.

«Після удару в Мелітополі розпочався переполох ― на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв. Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль», — йдеться в повідомленні.

А тим часом українські прикордонники зі спецпідрозділу «Сталевий кордон» підняли прапор України в селі Тополі на Харківщині під кордоном з росією.

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