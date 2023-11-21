«Мав почесне звання кіборга»: на Херсонщині загинув боєць з Полтавщини

Жителі Горішніх Плавнів провели в останню путь старшого сержанта морської піхоти Збройних сил України Олексія Халєзова. Йому назавжди 43 роки, повідомляє місцеве видання «Горішні Плавні Online».

РЕКЛАМА

Відомо, що майбутній захисник свого часу проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Із 2000 року працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Одночасно навчався у Кременчуцькому університеті економіки, інформаційних технологій і управління, де здобув кваліфікацію спеціаліста з комп’ютерних систем. Із 2007 року працював у Центрі впровадження інформаційних технологій.

У 2014−2015 роках Олексій Халєзов у складі 95 окремої десантно-штурмової бригади захищав територіальну цілісність Батьківщини на сході України. За виявлену мужність у боях за Донецький аеропорт, здобув почесне звання кіборга. Також Олексій відзначений державними нагородам- «За участь в антитерористичній операції», почесним нагрудним знаком «За заслуги перед Збройними Силами України», орденом «За мужність» ІІІ ступеня".

РЕКЛАМА

Із перших днів повномасштабного вторгнення Олексій добровольцем пішов на російсько-українську війну. 21 жовтня під час виконання бойового завдання старший сержант розвідувальної роти морської піхоти героїчно загинув у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Лише майже через місяць його змогли поховати. Олексій до кінця залишився відданим бойовому девізу українських морських піхотинців «Вірний завжди».

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію офіцера, який ціною свого життя зберіг побратимів у бою.

РЕКЛАМА

178

Читайте нас у Facebook та Instagram