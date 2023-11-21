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«Закордон нам допоможе»: Німеччина надасть Україні чотири системи ППО IRIS-T, але… за рік

16:46 21 листопада 2023
Борис Пісторіус

Після візиту в Україну глави Пентагону Ллойда Остіна Київ із неанонсованим візитом відвідав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, пише BILD.

За словами міністра, загальна вартість пакету становить 1,3 млрд. євро. До нього увійдуть, зокрема, чотири системи ППО IRIS-T, перша з яких надійде не раніше кінця 2024 року, решта три — 2025 року. Також Німеччина передасть Україні: 20 тисяч снарядів 155 мм калібру; протитанкові міни; 60 розвідувальних безпілотників різних типів; більше 20 радіолокаційних систем для виявлення ворожих БПЛА та інше.

Напередодні про виділення Україні чергового пакету військової допомоги оголосив голова Пентагону Остін. Він анонсував пакет військової допомоги Україні на 100 млн доларів.

Як повідомляє «Голос Америки», до пакету допомоги увійдуть артилерійські боєприпаси, перехоплювачі для протиповітряної оборони та протитанкова зброя.

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У Пентагоні повідомили, що пакет включає: зенітні ракети Stinger; система РСЗВ HIMARS та боєприпаси до неї; 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси; ракети TOW; протитанкові комплекси Javelin та AT-4; понад 3 млн набоїв до стрілецької зброї; підривні боєприпаси для подолання перешкод; зимове спорядження; запчастини, техобслуговування тощо.

Як писали «ФАКТИ», влада Словаччини прийняла рішення припинити військову допомогу Україні.

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