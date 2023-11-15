Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк зустрівся у Брюсселі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити пріоритети словацького уряду в галузі оборони й безпеки та майбутнє словацької допомоги Україні, повідомляє інформаційне агентство TARS. Він поінформував Столтенберга про рішення уряду припинити військову допомогу Києву зі своїх запасів.

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«Попри це, Словаччина пропонує досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної допомоги. Наші іноземні партнери повністю поважають рішення нового уряду», — заявили в міністерстві.

Крім того, йдеться у заяві, новий уряд має на меті зміцнити потенціал і можливості збройних сил у виконанні завдань, спрямованих на збереження безпеки людей та держави. Процес модернізації також буде спрямований на мінімізацію ризиків для життя військовослужбовців. Водночас Калиняк підкреслив, що Словаччина є відповідальним партнером, готовим до розбудови спроможностей як на індивідуальному, так і на колективному рівнях.

Додамо, що нещодавно новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що не голосуватиме за жодні санкції проти рф та не підтримуватиме військову допомогу Україні. Також раніше новий уряд країни заблокував 14-й пакет військової допомоги для нашої держави.

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