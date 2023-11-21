«Приховувати більше нема сенсу»: окупанти підтвердили інформацію про великі втрати після удару ЗСУ по російських морпіхах на Донеччині (фото)

19 листопада українська артилерія завдала удару по місцю проедення святкового концерту на честь урочистого нагородження 810 бригади морської піхоти рф біля окупованого села Старобешеве у Донецькій обл. Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси.

РЕКЛАМА

В результате 25 окупантів було ліквідовано, ще близько ста отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості. Загинула також російська співачка Поліна Меньших.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника. Втрати особового складу ворога станом на ранок 21 листопада наблизилися до 320 тисяч військових.

РЕКЛАМА

98

Читайте нас у Facebook та Instagram