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«Приховувати більше нема сенсу»: окупанти підтвердили інформацію про великі втрати після удару ЗСУ по російських морпіхах на Донеччині (фото)

19:22 21 листопада 2023
Обстріл концерту окупантів

19 листопада українська артилерія завдала удару по місцю проедення святкового концерту на честь урочистого нагородження 810 бригади морської піхоти рф біля окупованого села Старобешеве у Донецькій обл. Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси.

В результате 25 окупантів було ліквідовано, ще близько ста отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості. Загинула також російська співачка Поліна Меньших.

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Як писали «ФАКТИ», протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника. Втрати особового складу ворога станом на ранок 21 листопада наблизилися до 320 тисяч військових.

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