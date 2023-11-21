Вночі Селідове знову потрапило під потужний обстріл, зруйновано міську лікарню

У ніч проти вівторка, 21 листопада, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету «Іскандер-К» та 11 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Під обстрілом, зокрема, знов опинилося Селидове що на Донеччині. Руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня, будівля шахти «Котляревська» та інша цивільна інфраструктура.

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За даними МВС, у Селідовому близько 23:30 перші дві ракети влучили по території лікарні міста, де пошкоджено 2 будівлі медзакладу, 6 цивільних людей отримали поранення. Під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають.

А вже за кілька хвилиин окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті. Один працівник підприємства загинув. Пошкоджено 4 будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач. 39 гірників опинились заблокованими під землею. Станом на зараз усіх шахтарів піднято на поверхню.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету «Іскандер-К» та 10 ударних БпЛА.

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В командуванні Повітряними Силами ЗСУ поточнили, ворог запустив 10 «шахедів» з Приморсько-Ахтарська (рф): «Противником було випущено 4 зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одну крилату ракету наземного базування «Іскандер-К» з району Джанкой (Крим). В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 9 ворожих безпілотників «Shahed-131/136» та одну крилату ракету «Іскандер-К».

Загалом протягом доби ворог завдав 5 ракетних, 10 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, зокрема у Нікополі.

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Протягом минулої доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 10 атак.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 20 атак противника в районах Кліщіївки, Андріївки та східніше Південного Донецької області. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, де наші захисники відбили 2 атаки.

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії поблизу Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра.

За словами командувача Сухопутними Силами ЗСУ Олександра Сирського, ворог для штурмів українських позицій на усіх напрямках використовує підрозділи шторм z, шторм v, які сформовані з ув’язнених та військових штрафників.

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«На Куп’янському напрямку противник продовжує наступальні дії. Намагається вийти до населеного пункту Синьківка Харківської області, щоб продовжити наступ на місто Куп’янськ. Наші захисники відбивають всі спроби на даному напрямку. На Лиманському напрямку ворог стягує резерви та проводить перегрупування, щоб підготуватись до продовження атакувальних дій», — повідомив він та додав, що поблизу Бахмута тривають важкі бої, окупанти продовжують атакувальні дії та намагаються вибити українських захисників з позицій в районі Кліщиївки.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника. Втрати особового складу ворога станом на ранок 21 листопада наблизилися до 320 тисяч військових.

Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що екскомандувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес зазначав, що наразі сповільнилася лише наземна частина українського контрнаступу і що його результатом має бути звільнення окупованого Криму. За словами Ходжеса, контрнаступ України складається із багатофункційних операцій.

Тим часом видання The Washington post пише, що росія сподівається вичерпати терпіння Заходу і матеріальні та кадрові резерви України, а згодом — побачити обрання колишнього президента Дональда Трампа новим американським лідером та подальше послаблення підтримки США України.

Фото Генштабу ЗСУ

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