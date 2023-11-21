Гол динамівця приніс Україні U21 перемогу над Азербайджаном: відеоогляд матчу відбору Євро-2025

У понеділок, 20 листопада, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка розгромила минулого тижня Люксембург (4:0), провела останній цьогорічний матч відбору Євро-2025. На арені «Нуева Кондоміна» в іспанській Мурсії підопічним Унаї Мельгоси протистояли їхні однолітки з Азербайджану.

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Кваліфікація молодіжного Євро-2025. Група F

Україна U21 — Азербайджан U21 — 1:0

Україна: Нещерет, Вівчаренко, Батагов, Салюк, Роман, Бражко, Ярмолюк (Рубчинський, 51), Очеретько, Волошин (Кучерявий, 73), Квасниця (Скорко, 90+2), Краснопір (В'юнник, 73).

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Гол: Бражко (34, з пенальті),

Українська команда прогнозовано продовжила свою переможну серію завдяки голу з пенальті динамівця Бражка та зі 100-відсотковим результатом завершила футбольний рік.

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Ще в одному матчі в групі Сербія, яка перед цим програла вдома англійцям (0:3), перемогла на своєму полі Люксембург — 2:0. Зустріч Англія — Північна Ірландія розпочалася о 21:45.

Становище команд: 1. Україна — 15 очок (5 матчів); 2. Англія — 9 (4); 3. Сербія — 9 (5); 4. Азербайджан — 3 (4); 5. Люксембург — 3 (6); 6. Північна Ірландія — 3 (4).

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У наступних матчах у групі вже у 2024 році зіграють: Люксембург — Сербія, Азербайджан — Англія (22 березня); Азербайджан — Україна, Англія — Люксембург, Сербія — Північна Ірландія (26 березня).

Додамо, що до фінальної частини Євро-2025 вийдуть безпосередньо дев'ять переможців груп, а також три збірні з найкращими показниками з тих, хто посяде другі місця. Інші шість володарів других місць розіграють між собою ще три путівки до Словаччини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України сенсаційно перемогла команду Англії.

Фото uaf.ua

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