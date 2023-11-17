Україна U21 знищила Люксембург і з максимумом очок лідирує в групі: відеоогляд матчу відбору Євро-2025

У п'ятницю, 17 листопада, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка сенсаційно обіграла команду Англії (3:2), провела черговий матч кваліфікації Євро-2025. На стадіоні «Нуева Кондоміна» в іспанській Мурсії підопічні Унаї Мельгоси зіграли з суперниками з Люксембургу, яких раніше розгромили в гостях (3:0).

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Кваліфікація молодіжного Євро-2025. Група F

Україна U21 — Люксембург U21 — 4:0

Україна: Нещерет, Смоляков, Батагов (Дідик, 81), Салюк, Роман, Бражко (Очеретько, 69), Рубчинський (Кучерявий, 82), Ярмолюк, Волошин, В'юнник (Квасниця, 63), Ванат (Краснопір, 69).

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Голи: Ванат (35), Батагов (64), Волошин (66), Краснопір (74).

Перед грою на батьківщині свого тренера хлопці Мельгоси пам'ятали, що перемога в жовтневій зустрічі на полі Люксембургу далася нелегко, не зважаючи на підсумковий розгром. Тому слід було бути пильними. Інакше чого б варта була яскрава перемога у грі з чинними чемпіонами Європи англійцями, якщо втрачати очки в іграх з аутсайдерами.

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І нашій команді знадобилося 34 хвилини, щоб таки розкрити насичену оборону суперника. Класну комбінацію за участю Батагова та Волошина ударом у порожні ворота завершив динамівець Ванат — 1:0.

А на початку другого тайму «жовто-синім» допомогли самі люксембуржці, які після червоної картки Бербері залишилися вдесятьох. Розіграти зайвого Україні проблем не склало — Батагов, Волошин та Краснопір своїми точними ударами довели рахунок до непристойного — 4:0. Наша команда зі 100-відсотковим результатом поки що найкраща в групі.

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Становище команд: 1. Україна — 12 очок (4 матчі); 2. Англія — 6 (3); 3. Сербія — 6 (3); 4. Азербайджан — 3 (3); 5. Люксембург — 3 (5); 6. Північна Ірландія — 3 (4).

У зустрічах, що залишилися у 2023 році, у групі зіграють: Сербія — Англія (18 листопада), Україна — Азербайджан, Англія — Північна Ірландія та Сербія — Люксембург (21 листопада).

Додамо, що до фінальної частини Євро-2025 безпосередньо вийдуть дев'ять переможців груп, а також три збірні з найкращими показниками з тих, хто посяде другі місця. Інші шість володарів других місць розіграють між собою ще три путівки до Словаччини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України у стартовому відбірному поєдинку чемпіонату Європи перемогла команду Північної Ірландії.

Фото uaf.ua

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