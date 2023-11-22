Передостання середа місяця, 22 листопада, стане для представників багатьох знаків зодіаку досить сприятливим днем, вважають астрологи.



Сьогодні можливі важливі зустрічі та поїздки, які залишать позитивні враження. В цілому день обіцяє бути насиченим та цікавим, а вечір варто присвятити відпочинку та зустрічам з близькими людьми, певні фахівці.

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Овен

Вдалий день, коли Овни ухвалюють правильні рішення і швидко орієнтуються в будь-яких ситуаціях. Приділіть більше уваги справам, які ви постійно відкладали. Вони не дають рухатися вперед і забирають багато енергії. Зовнішній вигляд матиме значення, обирайте своє вбрання відповідно до планів.

Телець

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Гарний час для експериментів, пошуку нових методів роботи. Прислухайтеся до інтуїції, відмовтеся від того, що більше вас не приваблює і не дає розвиватися. Увечері зірки радять Тельцям добре відпочити в компанії близьких друзів, повеселитися і зарядитися позитивною енергією.

Близнюки

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Сьогодні ви легко зможете переконати опонентів у своїй правоті й домогтися бажаного. Будьте доброзичливі, товариські та чарівні. Також це слушний день для з'ясування стосунків: обговорюйте складні або неприємні питання з близькими, і вам вдасться знайти компроміс або помиритися.

Рак

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Виділіть час на особисті потреби або на домашні справи. Спокійна рутинна робота у Раків 22 листопада вдаватиметься найкраще. Не варто шукати пригод, інакше ви можете потрапити в непросту ситуацію. Зателефонуйте або відвідайте родичів, з якими ви давно не бачилися, поспілкуйтеся з ними.

Лев

Що більше ви спілкуєтеся і зустрічаєтеся з новими людьми, то вищі шанси отримати підвищення або вигідну пропозицію про співпрацю. Також відверті розмови допоможуть зміцнити ваші особисті стосунки і з'ясувати всі непорозуміння з коханою людиною. Проведіть вечір із друзями.

Діва

Проведіть день активно, використовуйте всі можливості, які подарує вам доля. Діви можуть отримати підвищення або зустріти когось особливого і почати серйозні стосунки. Багато що відриватиме вас від роботи, тому якщо вам потрібно закінчити важливу справу, працюйте на самоті.

Терези

Нові знайомі та зустрічі принесуть вам можливість змінити своє життя на краще. Однак зірки радять прислухатися до своєї інтуїції та бути обережнішими з людьми, які нав'язують своє товариство. Ідеї, які відвідали вас 22 листопада, можна почати реалізовувати вже зараз.

Скорпіон

Перш ніж починати якийсь новий великий проєкт, попросіть поради у обізнаних людей, вислухайте їхню думку. Також корисно прорахувати свої кроки і реалістично оцінити доступні ресурси. Це допоможе уникнути помилок на самому початку роботи. В особистих стосунках Скорпіонам треба бути ініціативнішими.

Стрілець

Підвищити свою самооцінку Стрільцям допоможе благодійна діяльність і чуйність. Підтримайте тих, хто цього потребує, і ви поліпшите свою карму. Проявляйте активність, дійте нестандартно і вам вдасться домогтися більшого. Поради рідних будуть сьогодні корисними.

Козоріг

Вдалий і цікавий день. Козорогам буде вести, і багато їхніх планів реалізуються без особливих зусиль. Прислухайтеся до порад професійних людей, не вступайте в суперечки і тримайтеся подалі від негативно налаштованих людей. Вечір проведіть активно, займіться чимось новим, сходіть у гості.

Водолій

Не бійтеся почати якусь складну справу: позитивний настрій і високий рівень енергії допоможуть Водоліям здійснити задумане. Спілкування буде приємним і корисним: ви познайомитеся з потрібними людьми і весело проведете час. Проявляйте наполегливість у роботі, долайте складнощі.

Риби

Проблеми або неприємності цього дня Рибам краще долати креативно, використовуючи творчий підхід. Не пропускайте поради близьких, прислухайтеся до них і використовуйте у своїй роботі. 22 листопада потрібно проявляти активність, домагатися своїх цілей. Увечері сходіть у салон краси.

Також варто пам'ятати, що за Східним гороскопом, 22 листопада — Дерев'яної Мавпи. А так як майже кожна мавпа — бешкетниця, любить їсти банани і бешкетувати, то друга назва цього дня — день Дерев'яної Мавпи-бешкетниці.

Мавпа — комічна істота, яка не дуже серйозно ставиться до життя, насолоджує ним граючись і не перейматися зайвими деталями.

Розвинена інтуїція допомагає Мавпі в її житті, часто навіть вирішувати складні ситуації.

«Сьогодні важливо сфокусуватись на двох аспектах: оновленні свого будинку та аналізі роботи. Це час для оцінки, як можна покращити свої доходи, переглядаючи та виправляючи свої помилки», — радять знавці Східної астрології.

А про що чекає представників зодіакального кола цього тижня, йдеться у Таро-гороскопі.

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