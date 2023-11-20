На Левів чекає неймовірний результат, а Терези отримають рідкісний шанс: гороскоп по картах Таро з 20 по 26 листопада

Тиждень, який почався в день рожевогривої романтичної Кобилки Барбі, обіцяє представникам деяких знаків зодіаку великий успіх.

Комусь найближчими днями вдасться позбутися проблем, а комусь пощастить у коханні, пише Styler з посиланням на Your Tango.



Овен

Новий тиждень принесе складний вибір. Ви можете зрозуміти, що незадоволені результатами своєї роботи. При цьому вам доведеться вирішити, що робити далі. І якщо похвали на вашу адресу буде замало, у вас почнеться «синдром відмінника», що завадить адекватно оцінити увесь зроблений шлях.

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Не варто себе гризти. Спробуйте приділити більше уваги спілкуванню з людьми. Говоріть з оточенням, і тоді ви зрозумієте, що вашим рятівним колом є робота в команді.

Телець

Найближчими днями ви можете опинитися на самоті. І це не повинно вас засмучувати. Використовуйте момент, постарайтеся насолодитися відпочинком та намітити нові цілі.

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Вам не варто піддаватися зневірі та нудьгувати. Ймовірно, ви захочете повернути якусь людину у своє життя. Однак подумайте, чи справді ви цього потребуєте саме зараз.

Близнюки

Новий тиждень подарує вам неймовірне везіння. Ви будете дуже щасливі, якщо наважитеся розпочати нове життя. Будьте вдячні за усе, що з вами відбувається.

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Мрійте і не обмежуйтесь малим. У вас є можливість втілити у життя будь-які свої плани. Не забувайте про кохання та впевнено рухайтеся вперед.

Рак

Ви будете приємно вражені. Новий тиждень принесе лише радість, ви витончено зумієте згладити усі гострі кути і зрозумієте, що поряд з вами знаходиться по-справжньому добра людина. Вона розтопить ваше серце і допоможе впоратися з усім.

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Ймовірно, колись вам доведеться виступити в ролі наставника. Дайте мудру пораду і не шкодуйте часу, підтримайте того, хто цього потребує. Ви будете здивовані, коли зрозумієте, що ваш досвід неймовірно цінний.

Лев

Вам доведеться багато працювати та докладати максимум зусиль. І якщо у вас вийде і ви не опустите руки, то у фіналі на вас чекає неймовірний результат. Тяжка праця окупиться, на вас чекає успіх.

Однак не варто думати, що вам удасться зірвати куш. Цього тижня вам потрібно обрати інший вектор, забудьте про гроші і подумайте про те, що набагато дорожче за купюр. Перейти з фінансових питань на якісь інші буде непросто, готуйтеся до цього.

Діва

Ви зможете керувати не лише своїм життям. У якийсь момент ви отримаєте кермо правління і отримаєте можливість стати керівником, не тільки на роботі, але і вдома. Поставтеся до цього відповідально, не поспішайте з рішеннями.

Не забувайте прислухатися до свого серця. Кохання допоможе уникнути помилок. Будьте «босом» і пам'ятайте, як важливо цінувати почуття інших людей.

Терези

Новий тиждень подарує вам рідкісний шанс. Ви зможете проявити усі свої таланти та вразити усіх навколо. Не бійтеся чинити так, як вам хочеться. Наприкінці шляху ви точно не пошкодуєте про те, що дозволили собі обирати між тим, що вам хочеться, і тим, чого вимагає оточення.

Навколо вас запанує атмосфера свята. Не бійтеся цього почуття. Насолоджуйтесь життям, якщо дійсно цього хочете. Якщо ж вам хочеться закритися в собі — закривайтеся.

Скорпіон

На вас чекає сюрприз, проте він може виявитися неприємним. Швидше за все, вам доведеться виправляти чужі помилки та брати на себе відповідальність за вчинки, до яких ви не причетні.

Докладіть максимум зусиль, а потім дозвольте собі відпочити. Не дозволяйте людям на собі відіграватись і переходити кордони. Не втрачайте пильність навіть тоді, коли будете релаксувати.

Стрілець

Ви — головний щасливчик тижня. Радісних подій буде так багато, що ви можете розгубитися. Однак не варто переживати, проведіть час, насолоджуючись щастям.

Настав час вибратися з «норки», в якій ви ховалися від навколишнього світу. Вийдіть на світ та поспілкуйтеся з людьми. Якоїсь миті вам здасться, що ви готові до грандіозного ривка, проте поспішати не варто, живіть моментом.

Козоріг

Ймовірно, на вас чекають привиди минулого. Ви можете зрозуміти, що незадоволені своїми вчинками та рішеннями. Однак не варто себе сварити. Ви не можете змінити те, що вже сталося.

Намагайтеся знайти баланс і не порушувати свою внутрішню гармонію негативом. Зробіть висновки та не зациклюйтесь на поганому. Цей тиждень не принесе вам нових потрясінь, тому не варто псувати своє життя думками про щось сумне.

Водолій

У ваше життя увірветься величезна радість. Позитив накриє вас з головою, в особистому житті на вас чекає успіх. Ніщо не зіпсує ваш настрій, тиждень буде по-справжньому казковим.

Займіться творчістю, приділіть час своїм друзям. Не варто реагувати на тих, хто спробує «завантажити» вас своїми проблемами. Думайте лише про себе.

Риби

Новий тиждень, ймовірно, може вас розчарувати. Ви зрозумієте, що не завжди можете швидко досягти бажаного та отримувати відповіді на свої запитання. Однак не варто засмучуватися.

Намагайтеся набратися терпіння і не робити помилки. Візьміть невелику паузу і поспостерігайте за тим, що відбувається, збоку. Так ви зможете знайти правильне рішення і не помилитися.

Про те, що хвилює всіх українців — коли закінчиться ця війна — астрологи зробили розклад на картах Таро. Що саме показали карти, читайте на нашому сайті.

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