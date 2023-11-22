В ніч на 22 листопада противник завдав чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 14 БпЛА типу Shahed-136/131. Всі ворожі дрони знищено. Також, загарбники атакували ракетами Х-31П припортову інфраструктуру міста Одеси та Білгород-Дністровський район області, а ракетою Х-22 — місто Запоріжжя. Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян.

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Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 3 атаки.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 5 атак противника поблизу Кліщіївки та східніше Південного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

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На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 13 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 18 атак.

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Протягом доби українська авіація завдала удару по пункту управління, 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 склади боєприпасів противника.

Росіяни втратили:

За даними військових, за останній тиждень найбільш інтенсивні наземні бої відбувалися в трьох районах: в районі Куп'янська на кордоні між Харківською та Луганською областями, навколо міста Авдіївка в Донецькій області та на річці Дніпро в Херсонській області, де українські війська створили плацдарм на раніше окупованому росією південному березі.

Як зазначають військові експерти, ні одна зі сторін не досягла значного прогресу в жодному з цих напрямків. Разом з тим, росія продовжує зазнавати особливо важких втрат навколо Авдіївки.

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