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Україна

Найближчі перспективи значних змін на фронті малоймовірні, — розвідка

20:45 21 листопада 2023
Бій, артилерія

За даними Міністерства оборони Великобританії, ні росія, ні Україна не досягають значного прогресу у своїх боях.

«З настанням холодної зимової погоди на сході України, найближчі перспективи значних змін на фронті малоймовірні», — йдеться у щоденному зведенні міністерства, опублікованому в Лондоні.

За останній тиждень найбільш інтенсивні наземні бої відбувалися в трьох районах: в районі Куп'янська на кордоні між Харківською та Луганською областями, навколо міста Авдіївка в Донецькій області та на річці Дніпро в Херсонській області, де українські війська створили плацдарм на раніше окупованому росією південному березі.

«Жодна зі сторін не досягла значного прогресу в жодному з цих напрямків, — написали британці в сервісі коротких повідомлень X, колишньому Твіттері. — росія продовжує зазнавати особливо важких втрат навколо Авдіївки».

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За повідомленнями, невеликі безпілотники і артилерія — особливо касетні боєприпаси — продовжують відігравати важливу роль у зриві атак з іншого боку.

Раніше повідомлялося, що за даними Генштабу, з початку вторгнення в Україну російські війська втратили майже 317 тисяч вояків.

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