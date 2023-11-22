Будували на військовому заводі: журналісти знайшли ще дві супер’яхти путіна

Журналісти розслідувального центру «Досьє» повідомили про те, що виявили ще дві супер'яхти володимира путіна. Ними користується не тільки російський диктатор, а й його найближче оточення. Йдеться про 71-метрову яхту «Вікторія» та човен супроводу «Оріон» довжиною 38 метрів. Загальна вартість двох яхт перевищує 60 мільйонів доларів.

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«Вікторію» почали будувати 2005 року на військовому заводі «Севмаш», який спеціалізується на виготовленні ядерних підводних човнів. Власником судна за документами значиться фірма «Паєр», а оператором — «Фазар-Інвест». Обидві пов'язані одна з одною і входять до групи компаній російського мільярдера і друга путіна Геннадія Тимченка. Крім того, портовим агентом «Вікторії» виступає та сама фірма, яка раніше обслуговувала «Шахерезаду».

Нагадаємо, супер'яхту «Шахерезада» (довжина 140 метрів) заарештували в Італії навесні 2022 року. Після цього «Вікторія» стала «флагманом чорноморської флотилії володимира путіна». Так «Досьє» з іронією називає кілька яхт, які російський диктатор використовував в особистих цілях. Усі вони базувалися в Чорному морі.

«Вікторія» з кінця жовтня стоїть на обслуговуванні в Стамбулі на верфі, яка займається ремонтом супер'яхт і будівництвом військових кораблів для Туреччини.

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Екіпаж яхти складається з людей, які працювали на інших човнах, пов'язаних із Путіним. Відстеживши переміщення «Вікторії», «Досьє» встановило, що яхта базується в Сочі та регулярно буває біля мису Ідокопас, де розташований «палац путіна», про існування якого детально розповіли соратники Олексія Навального.

Раніше повідомлялося, що із сухого доку в Італії зникла раніше заарештована 140-метрова яхта російського диктатора володимира путіна «Шахерезада».

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На фото у заголовку яхта «Вікторія»

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