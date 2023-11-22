Розвідував оборонні рубежі України на Харківщині: СБУ затримала агента фсб росії

Служба безпеки України затримала ще одного російського поплічника, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на прикордонних територіях Харківщини.

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Найбільше ворога цікавили можливі напрямки руху важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, у тому числі гаубиць та реактивних систем залпового вогню в районі звільненого Вовчанська, повідомили у спецслужбі.

Для орієнтовного встановлення таких «маршрутів» фігурант обходив місцевість та шукав сліди танкових гусениць.

Також він випитував «потрібну» інформацію у своїх знайомих місцевих жителів під виглядом побутових розмов.

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Крім того, російський агент намагався дізнатися про місця базування підрозділів СБУ та Національної поліції поблизу кордону з рф.

У разі ворожих «прильотів», зловмисник збирав інформацію про їхні наслідки та «звітував» окупантам.

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Ще одним його завданням було створення власної мережі інформаторів, до якої мало ввійти якомога більше мешканців звільнених районів Харківщини.

Співробітники Служби безпеки затримали зрадника під час проведення дорозвідки прикордонної території області.

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За даними слідства, російським агентом виявився 41-річний мешканець Вовчанська, який у липні цього року був дистанційно завербований кадровим співробітником фсб.

У поле зору агресора чоловік потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточення.

Після вербування зрадник отримав від російської спецслужби інструкції щодо проведення розвідувально-підривної діяльності та обрав собі оперативний псевдонім «Лексус».

Для комунікації з фсб їхній поплічник використовував анонімні чати в популярному месенджері.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з фсб.

Зраднику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, днями у Вінницькій області затримано колаборантку, яка допомогла росіянам провести так звані «вибори» на окупованій частині Запоріжжя.

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