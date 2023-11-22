Таємничий Бенксі сам назвав своє справжнє ім’я ще 20 років тому в інтерв’ю, запис якого виявили тільки зараз

Несподівано з'ясувалося, що таємничий культовий художник Бенксі, роботи якого на Київщині взяли під цілодобову охорону і навіть створили їм особливий мікроклімат, ще 20 років тому назвав в інтерв'ю своє справжнє ім'я. Зробив він це в бесіді з журналістом BBC Найджелом Ренчем. Однак тоді в ефір вийшов лише невеликий фрагмент, а повний запис опинився на полиці. І про нього скоро забули.

РЕКЛАМА

Зрозуміти це можна. Влітку 2003 року, коли Бенксі давав інтерв'ю Ренчу, художнику було 20 з невеликим. І молодий представник стріт-арту ще не був всесвітньо відомим.

Відтоді уродженець Брістоля створив безліч культових графіті і по праву вважається одним із найвпливовіших художників XXI століття. При цьому він оточив себе ореолом таємничості. Соцмережі, ЗМІ та просто шанувальники Бенксі сперечаються, намагаючись зрозуміти, хто саме ховається за цим творчим псевдонімом.

Нещодавно Найджел Ренч згадав про те старе інтерв'ю. Журналіст розшукав міні-диск із записом і уважно прослухав його.

РЕКЛАМА

Під час бесіди він запитав Бенксі, чи правда, що його звуть Роберт Бенкс. На що художник коротко відповів: «Роббі».

Важко сказати, говорив Бенксі щиро чи вирішив так пожартувати. Але тепер у тих, хто намагається розгадати секрет особистості майстра стріт-арту, з'явилася серйозна зачіпка.

РЕКЛАМА

Крім того, на записі інтерв'ю звучить справжній голос Бенксі, і це теж може допомогти з огляду на можливості новітніх технологій штучного інтелекту.

Нагадаємо, що Бенксі був в Україні і залишив після себе кілька робіт на стінах будівель, зруйнованих під час вторгнення росіян.

РЕКЛАМА

172

Читайте нас у Facebook та Instagram