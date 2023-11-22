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Удар по мафії: в Італії понад 200 мафіозі отримали 2200 років в’язниці

20:45 23 листопада 2023
зал суду над угрупуванням «Ндрангета»

В Італії, де нещодавно помер останній хрещений батько сицилійської мафії «Коза ностра» Маттео Мессіна Дінаро, 20 листопада завершився найбільший за останні 30 років судовий процес над мафією. Загалом у справі фігурували 338 осіб, яким висунули понад 400 пунктів обвинувачення, зокрема незаконний обіг наркотиків і зброї, рекет і зв'язок з організованою злочинністю. Прокуратура запитувала загалом майже 5000 років тюремного ув'язнення.

Йдеться про угруповання «Ндрангета», яке контролює злочинність у Калабрії. Процес тривав понад три роки. Судові засідання відбувалися в місті Ламеція-Терме. Для них довелося побудувати спеціальний комплекс, щоб забезпечити безпеку суддям, працівникам прокуратури та свідкам.

Обвинувальний вирок було винесено 207 представникам «Ндрангети». Вони отримали загалом 2200 років тюремного ув'язнення. Суд виправдав 131 обвинуваченого.

Найсуворіші покарання призначено двом ватажкам угруповання Саверіо Раціонале і Доменіко Бонавоте. Кожен із них отримав по 30 років позбавлення волі.

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Серед засуджених опинився також колишній депутат парламенту Італії Джанкарло Піттеллі. Йому дали 11 років в'язниці.

«Ндрангета» вважається одним із найвпливовіших і найжорстокіших сучасних мафіозних угруповань в Італії. Воно займається торгівлею зброєю, людьми та наркотиками. Місцеві ЗМІ повідомляють про багатомільярдні обороти калабрійської мафії.

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Раніше повідомлялося, що в американській в'язниці помер один із найвідоміших терористів у світі.

На фото в заголовку зал суду над угрупованням «Ндрангета»

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