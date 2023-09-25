Переховувався від правосуддя 30 років: в Італії помер останній хрещений батько сицилійської мафії

В Італії помер ватажок сицилійського мафіозного клану «Коза ностра» Маттео Мессіна Дінаро. Йому був 61 рік. Останній хрещений батько сицилійської мафії, як його називають західні ЗМІ, помер у лікарні після тривалої хвороби.

Дінаро на прізвисько «Диявол» переховувався 30 років від правосуддя. Хрещений батько гримувався під старого і навіть іноді носив жіночий одяг і перуку. Його вдалося заарештувати в січні 2023 року в Палермо. Головного мафіозо схопили в приватній клініці, де він проходив курс лікування. В операції брали участь близько 100 поліцейських.

У серпні Маттео перевели з в'язниці в міську лікарню Сан-Сальваторе, оскільки стан його здоров'я визнали несумісним із жорстким тюремним режимом.

Інформацію про смерть «Диявола» підтвердив мер міста Л'Акуїла П'єрлуїджі Бьонді. «Його смерть покладе край історії кривавого насильства», — упевнений Бьонді. Мер подякував персоналу лікарні за професіоналізм і людяність.

Імовірно, Дінаро буде похований у сімейному склепі поруч із його батьком, який також був босом одного з мафіозних кланів.

У поліції не було свіжих фото хрещеного батька мафії, тому за допомогою комп'ютерної програми робили передбачуване зображення "Диявола", використовуючи його старі знімки

Дінаро несе відповідальність за серію вибухів у Флоренції, Мілані та Римі, унаслідок яких загинули 10 осіб і ще 93 дістали поранення. «Диявол» наказав тоді своїм підручним розправитися зі співробітниками прокуратури, які розслідували діяльність «Коза ностра». Роком раніше за його наказом було вбито двох прокурорів Джованні Фальконе і Паоло Борселліно. Вони були першими, хто ризикнув кинути виклик мафії. Ці вбивства потрясли тоді Італію.

Так, на думку поліції, Дінаро міг виглядати в жіночому образі

Незважаючи на те, що з 1992 року Дінаро доводилося ховатися від правосуддя, він не втратив контролю над злочинною організацією. Серед інших злочинів, до яких був причетний «Диявол», італійські ЗМІ називають десятки викрадень людей, тортури, а також убивство 11-річної дитини. Хлопчик став свідком одного зі злочинів мафії і мав давати свідчення в суді.

Раніше повідомлялося, що в американській в'язниці помер один із найвідоміших терористів у світі.

239

Читайте нас у Facebook та Instagram