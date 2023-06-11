Міг накласти на себе руки: в американській в'язниці помер один з найвідоміших терористів у світі

У США в штаті Північна Кароліна в тюремній камері було знайдено мертвим одного з найбільш сумнозвісних терористів у сучасній історії США. Теодору Качинському був 81 рік. Його називали Унабомбером чи Унабомом. Охоронці викликали лікаря. Тіло Теда доправили до тюремного лазарету, де медикам залишалося констатувати факт смерті ув'язненого. За однією з версій Качинський міг накласти на себе руки.

Унабомбера було засуджено до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення в 1996 році. До цього Качинський успішно протягом майже 20 років ховався від правосуддя. Його розшук і затримання стали однією з найдорожчих операцій в історії ФБР. Протягом тривалого періоду Унабомбер був найвідомішим злочинцем у Сполучених Штатах.

Тед Качинський справді був непересічною особистістю. Його по праву вважали вундеркіндом. У віці 16 років він став студентом Гарварду. Про нього говорили як про талановитого математика і обіцяли йому блискуче майбутнє. Качинський згодом успішно закінчив університет Мічигану і здобув докторський ступінь. Його з радістю взяли на роботу старшим викладачем у Каліфорнійському університеті у Берклі. Теду було тоді всього 25 років!

Проте за два роки Качинський звільнився і зник. Як з'ясувалося пізніше, він переїхав до Монтани, де оселився у глушині в хатині без електрики, водопроводу та інших елементарних зручностей. Тед харчувався м'ясом кроликів, яких сам ловив, та іншими мисливськими трофеями.

Незабаром він дійшов висновку, що так вижити у сучасному світі неможливо. При цьому Качинський звинуватив у всьому індустріальне суспільство. На його думку, воно руйнує природу і несе людству лише проблеми та біди.

Тед вирішив боротися. З 1978 до 1995 року він відправив поштою 16 посилок з бомбами. На них було вказано адреси американських університетів та авіакомпаній. Внаслідок вибухів цих пристроїв загинули троє людей і ще 23 отримали поранення.

ФБР марно намагалося знайти терориста. Але всі пошуки були марними. Качинський по суті сам видав себе. У квітні 1995 року він направив у редакції газет Washington Post та New York Times текст заяви під назвою «Індустріальне суспільство та його майбутнє». Маніфест із 35 тисяч слів, який пізніше назвали «Маніфестом Унабомбера», пропонувалося опублікувати без скорочень. Інакше Унабомбер погрожував надіслати нові посилки з бомбами.

Його ультиматум було виконано. Брат і невістка Качинського прочитали маніфест у газетах і одразу впізнали оригінальну манеру викладення тексту, властиву Теду. Вони повідомили про свої підозри у ФБР.

Агенти ФБР виявили хатину Унабомбера. У ході обшуку було знайдено купу наукових журналів, зашифрований щоденник, вибухівку, дві готові до використання бомби.

Качинського заарештували. Адвокати намагалися представити його в суді як психічно хворого, проте Тед відмовився від такої стратегії захисту. Він наполягав на тому, що цілком осудний і визнав себе винним.

Унабомбер став героєм безлічі документальних та ігрових фільмів та серіалів. Найбільш популярним став серіал «Полювання на Унабомбера». Роль Качинського виконав відомий актор Пол Беттані.

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