Підробив документи і їздив до Польщі як «волонтер»: митнику на Львівщині повідомлено про підозру

Попри діючу в Україні заборону виїзду за кордон чоловікам призовного віку інспектор відділу митного оформлення митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці таки знайшов спосіб подорожувати Європою під час воєнного стану.

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Під виглядом волонтера правоохоронець неодноразово виїжджав за кордон у своїх приватних цілях, однак жодної волонтерської діяльності не проводив, констатують у Державному бюро розслідувань.

Посібник посадовця підробив клопотання начальника одного з районних центрів комплектування та соціальної підтримки Львова, в якому йшлося, що митник нібито перевозитиме гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ.

На підставі цього клопотання обласна військова адміністрація у квітні 2023 року видала чоловіку 30-денний дозвіл на його виїзд за кордон. Завдяки цьому документу він двічі виїжджав до Польщі, однак жодної гуманітарної допомоги до України не доставляв.

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У серпні правоохоронець знову вирішив поїхати за кордон. Цього разу звернувся до керівника однієї з благодійних організацій з проханням включити його та його товариша до переліку водіїв фонду, які мають право виїзду з України. Завдяки цьому дозволу правоохоронець ще тричі перетинав кордон і знову без гуманітарних вантажів.

На підставі зібраних доказів митника підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб. Передбачене статтею покарання — позбавлення волі на строк до 7 років. За клопотанням ДБР суд обрав фігуранту запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 187,8 тисяч гривень.

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Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше юристи докладно роз'яснили, хто з чоловіків-водіїв та волонтерів може виїхати за кордон під час воєнного стану.



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